Evangelho de 24 de janeiro

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Marcos 3,13-19

Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então, Jesus designou Doze, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Dentre a multidão de discípulos, Jesus escolheu doze pessoas concretas, com suas histórias, com sua santidade e pecados. Chamou-as para que ficassem com ele e o anunciassem a outras pessoas. Permanecer com ele para aprender dele como viver a bondade, o amor e depois levar isso para os outros. Disso aprendemos que o Evangelho não tem como destino final a minha pessoa, pois quando o recebo, necessariamente preciso levar a outros.