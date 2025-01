Evangelho de 23 de janeiro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Evangelho de Marcos 3,7-12

Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. E muita gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, de Tiro e Sidônia iam até ele porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. As pessoas jogam-se sobre ele para tocá-lo.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Observe de onde vinham as pessoas até Jesus: Jerusalém, Tiro e Sidônia. Essas cidades representam os vários setores da sociedade. Isso nos diz que todos precisam de Deus, todos procuram Deus, todos jogam sobre Deus os seus anseios, suas angústias e dores. E o Evangelho nos conta que Jesus não excluía ninguém: curava a todos.