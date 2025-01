Evangelho de 21 de janeiro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Dom Mário Spaki comenta o Evangelho de Evangelho de Marcos 2,23-28

Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido?

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Com essa passagem do Evangelho, Jesus nos apresenta o sentido profundo de qualquer lei ou norma, que sempre precisam cuidar e proteger a vida. Também na Igreja quando nos enrijecemos nas leis, sem acolher o sentido profundo delas, corremos o perigo de nos tornar juízes dos outros. Santo Agostinho dizia que a única lei do cristianismo é o amor: ama e faz o que queres. Se faltar o amor concretamente, nenhuma regra nos faz ser autênticos discípulos de Jesus.