Evangelho de 16 de janeiro

Evangelho de Marcos 1,40-45 – Comentário de Dom Mário Spaki, Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Um leproso chegou perto de Jesus e, de joelhos, pediu: Senhor, se queres tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele, e disse: eu quero. Fica curado! No mesmo instante a lepra desapareceu.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus encheu-se de compaixão. Deus sente compaixão e participa dos nossos sofrimentos. Guarde isso para você: Deus participa dos nossos sofrimentos. Imagine você também participando dos sofrimentos de quem faz parte do seu círculo de relacionamentos. Ter compaixão não é ter pena, fica com dó, mas é viver o sofrimento do outro. A compaixão é um sentimento divino! E toda vez que a vivemos, é Deus que age em nós.