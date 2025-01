Evangelho de 15 de janeiro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Evangelho de Marcos 1,29-39 – Comentário de Dom Mário Spaki, Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

A sogra de Simão Pedro estava com febre. Jesus se aproximou dela, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e a cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Uma forma concreta de amar é se aproximar e cuidar de quem está doente. É uma obra de misericórdia que, muitas vezes, exige tempo e paciência. Servir e cuidar é sinônimo de amar. Da outra parte, quem está doente também pode amar colaborando, segundo as suas possibilidades, aceitando, não sendo ranzinza, exigente. Mas para além de tudo, lembre-se: onde há amor, Deus aí está!