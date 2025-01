Evangelho de 14 de janeiro

Comentário do Evangelho

Evangelho de Marcos 1,21-28 – Comentário de Dom Mário Spaki, Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Estando Jesus com seus discípulos em Cafarnaum, entrou na sinagoga, num dia de sábado, e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com autoridade.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Deus é sabedoria e tem muito a nos ensinar e nós muito a aprender. O primeiro ensinamento decisivo de Deus para nós é passado pelo seu exemplo: Ele nos ama, aproxima-se de nós, nos cuida e nos perdoa sempre que precisamos! Adotar esse estilo de vida divino em nossa vida, significa avaliar todos os nossos relacionamentos a partir do modo como Deus age conosco. Isso transforma a nossa vida!