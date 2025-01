Evangelho de 13 de janeiro

Comentário do Evangelho

evangelho do dia

Evangelho de Marcos 1,14-20 – Comentário de Dom Mário Spaki, Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Ao iniciar sua vida pública, Jesus convidou Pedro e André para serem seus discípulos. E eles deixando imediatamente as barcas e as redes – pois eram pescadores – o seguiram. Logo depois, Jesus convidou Tiago e João. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca e partiram, seguindo Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Para os discípulos, seguir Jesus foi preciso deixar as barcas, as redes e seus familiares. Depois eles precisaram também deixar o seu modo precedente de viver, baseado no egoísmo, na competição por espaço e na confiança apenas em suas próprias forças. O mesmo Deus pede a cada um de nós. Imagine você sendo 100% discípulo de Jesus! O que precisaria ser feito para que cada vez mais isso se tornasse realidade?