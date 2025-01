Evangelho de 3 de janeiro

Comentário do Evangelho

Evangelho de João 1,29-34 – Comentário de Dom Mário Spaki, Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Ao ver Jesus se aproximar para receber o batismo, João Batista reconheceu nele o Messias e anunciou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E afirmou: ele vos batizará com o Espírito Santo.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus tira o pecado do mundo, e isso é decisivo para nós! A salvação cristã, porém, não é algo apenas de negativo: “tirar o pecado”. É sobretudo algo de positivo: a salvação é um “dar”, um infundir a vida nova, a vida do Espírito: ele vos batizará com o Espirito Santo, disse o Batista. A salvação cristã é um renascimento. É um dom que recebemos de Deus, ao qual precisamos sempre ser gratos.