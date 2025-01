Evangelho de 2 de janeiro

Evangelho de João 1,19-28 – Comentário de Dom Mário Spaki, Bispo da Diocese de Paranavaí (PR)

Ao responder as perguntas que lhe fizeram, João Batista foi honesto e sincero: ele não era o Messias, nem Elias ou algum profeta. E João acrescentou: no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Era de Jesus que João falava.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Hoje Jesus continua vivo no meio de nós. Ele está presente de vários modos: na Eucaristia, onde é mais evidente, no Evangelho, em cada pessoa que vive na graça de Deus, na hierarquia da Igreja, na comunidade reunida no seu amor, na oração, no sofrimento, no pobre. Estejamos atentos às suas presenças, pois a todo momento podemos encontrá-lo.