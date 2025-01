EUA, Cupich: vamos nos opor a qualquer deportação em massa de migrantes

O arcebispo estadunidense, que se encontra na Cidade do México para uma peregrinação, comenta as notícias das últimas horas sobre um possível plano de deportações em massa da nova administração dos EUA. Uma operação que deveria ocorrer em Chicago e durar uma semana: “seria uma afronta à dignidade de todas as pessoas e negaria o legado do que significa ser americano”.

Salvatore Cernuzio – Vatican News



“Perturbam” e ‘ferem profundamente’ as notícias que circularam nas últimas horas nos Estados Unidos sobre um plano de deportações em massa de imigrantes ilegais que deveria começar na terça-feira, imediatamente após o juramento à Casa Branca do presidente Donald Trump. De acordo com fontes citadas pelo Wall Street Journal, espera-se que a operação dure uma semana em Chicago, com uma mobilização de 200 agentes. E é o arcebispo de Chicago, cardeal Blaise Cupich, que expressa preocupação e reitera a oposição à medida nas chamadas “cidades santuário”, ou seja, cidades governadas por democratas “que protegem os imigrantes ilegais ao não ajudar as autoridades federais a aplicar as leis sobre a imigração”.

“Deve-se saber que nos oporemos a qualquer plano que preveja a deportação em massa de cidadãos estadunidenses nascidos de pais sem documentos”, disse o cardeal Cupich na Cidade do México, onde está atualmente em uma peregrinação de católicos de Chicago a convite do cardeal Aguiar Retes, arcebispo da capital mexicana. Cupich proferiu suas palavras, em inglês, do púlpito da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, onde celebrou a missa dominical com Retes. Palavras fortes em um lugar simbólico, o México, em cujas fronteiras - de acordo com dados fornecidos em dezembro passado pelas autoridades locais - há cerca de 10 mil migrantes tentando chegar aos Estados Unidos. Um número recorde e um aumento de mais de 70%, em comparação com os meses anteriores, que também registraram uma aceleração nos fluxos.

Essas são pessoas que “fogem de seus países de origem para praias mais seguras” porque “é uma questão de vida ou de morte para elas e seus filhos”, disse Cupich no Santuário mariano. E embora tenha desejado à “nova administração” “sucesso na promoção do bem comum”, ele também expressou turbamento e angústia com “os relatos generalizados de deportações em massa planejadas para a área de Chicago”. “Temos orgulho de nossa herança imigratória que continua a renovar a cidade que amamos”, disse o pastor da grande metrópole de Illinois. “Não há uma pessoa em Chicago, além dos nativos, que não tenha se beneficiado desse legado.”

Em nome da comunidade católica, Cupich garantiu a “defesa” dos direitos dos imigrantes e dos solicitantes de asilo: “se as notícias forem verdadeiras, deve-se saber que nos oporemos a qualquer plano de deportação em massa de cidadãos estadunidenses nascidos de pais sem documentos”, garantiu. E ele enfatizou que, de acordo com a política de Locais Sensíveis em vigor desde 2011, “também nos oporíamos a todos os esforços do Departamento de Imigração e Alfândega e de outras agências governamentais para entrar em locais de culto para atividades de controle”.

É claro, esclareceu o cardeal, que “o governo tem a responsabilidade de proteger nossas fronteiras e nos manter seguros”, portanto, não faltará apoio aos “esforços legítimos das forças da lei para proteger a segurança de nossas comunidades”. “O crime não pode ser tolerado se for cometido por imigrantes ou cidadãos de longa data”, disse o cardeal, mas isso não diminui o compromisso de “defender os direitos de todas as pessoas e a proteger sua dignidade humana”.

“A escolha não é simplesmente entre a aplicação estrita da lei e a abertura das fronteiras, como alguns comentaristas querem nos fazer acreditar”, apontou o arcebispo de Chicago. Por fim, ele se apropriou das palavras do Papa em seu recente discurso aos embaixadores credenciados junto à Santa Sé, quando Francisco falou da necessidade de equilibrar a gestão da migração com o respeito aos direitos humanos e à dignidade, já que se trata de “pessoas com rostos e nomes”. Do Papa, o cardeal Cupich tomou emprestado o apelo contido na mensagem de dezembro passado para o Fórum Global de Refugiados em Genebra: “Ninguém deve ser repatriado para um país onde possa enfrentar graves violações dos direitos humanos ou até mesmo a morte”.

Daí um aviso claro: “se a deportação em massa indiscriminada de que se fala fosse implementada, seria uma afronta à dignidade de todas as pessoas e comunidades e negaria o legado do que significa ser americano”.