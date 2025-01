Ecologia integral: a partir de 30 de janeiro, curso on-line pelos 10 anos da Laudato si'

Com o tema “Ecologia Integral: desafios e oportunidades para responder à crise da sustentabilidade”, o curso é articulado em dez módulos, cada um dividido em duas partes de três horas, que ocorrerão de 30 de janeiro a 16 de maio de 2025; eles serão conduzidos por especialistas e personalidades do mundo católico e não católico, na vanguarda da sustentabilidade. A participação é aberta a todos

Vatican News

Ouça e compartilhe

Em preparação para o décimo aniversário da encíclica Laudato Si' (24 de maio de 2015), o Collegium Maximum da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, está promovendo dois cursos de formação on-line, em italiano e inglês, abertos a todos, sobre o tema: “Ecologia Integral: desafios e oportunidades para responder à crise da sustentabilidade”.

O curso, em italiano, é promovido pela Faculdade de Ciências Sociais, juntamente com o Observatório Laudato Si' e a Fundação Dusmet. É articulado em dez módulos, cada um dividido em duas partes de três horas, que ocorrerão de 30 de janeiro a 16 de maio de 2025; eles serão conduzidos por especialistas e personalidades do mundo católico e não católico, na vanguarda da sustentabilidade.

Curso analisará perspectivas e desafios para ecologia integral

Leia também 16/10/2024 Santa Sé: a crise climática não é uma ameaça distante, mas um desafio presente Pronunciamento do observador vaticano na Assembleia Geral da Onu em Nova York: “Os efeitos da mudança climática são devastadores. Eventos climáticos extremos, como enchentes, secas ...

“Eles abordarão áreas como o papel da educação, o diálogo ecumênico e inter-religioso e, em seguida, analisarão as perspectivas e os desafios para a ecologia integral nos campos do direito, mudança climática e proteção do solo, segurança alimentar e da saúde, gestão da energia, da água e da biodiversidade, trabalho e finanças, da economia circular, segurança cibernética, comunicação e bem-estar psicológico. O curso é realizado on-line e de forma assíncrona”, diz uma nota. É prevista a entrega de um trabalho final. A participação é aberta a todos.

(com Sir)