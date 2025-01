Tonino Bello, o homem e o bispo em um documentário de sua terra

Lançada em 6 de janeiro em várias plataformas, a produção idealizada pelo frei Marco Valletta e pela jornalista Maria Cristina De Carlo, com a produção da TRM Network, é dedicada à figura do pastor de Molfetta, na Puglia, sul da Itália. Uma história baseada em testemunhos inéditos colhidos em sua família de origem e entre aqueles que o conheceram em sua missão entre os mais pobres

Alessandro Mastromatteo* – Molfetta

Existem figuras capazes de atravessar o tempo, deixando pegadas que não se apagam. Dom Tonino Bello é uma delas. Um homem que foi capaz de transformar a espiritualidade em ação, a fé em compromisso concreto, tornando-se um símbolo de paz, justiça e acolhimento. O documentário “Dom Tonino Bello: bispo de nosso tempo” não é apenas um tributo, mas uma viagem emocionante por sua vida e legado. Uma obra que toca profundamente, entrelaçando memórias, imagens e vozes daqueles que o conheceram e o amaram.

Um projeto nascido da amizade e da memória

O documentário é uma criação do frei Marco Valletta, um frade menor da Puglia, que por mais de uma década cultivou um vínculo especial com a família Bello, coletando suas memórias. Cada história, cada caso revelava algo único: um tesouro precioso a ser compartilhado. “Frequentando a família e ouvindo suas histórias, percebi que havia um patrimônio de testemunhos que deveria ser preservado e transmitido”, disse o frei Marco nos microfones da Rádio Vaticano. O frade, entrevistado por Andrea De Angelis, também enfatizou como dom Tonino era capaz de estabelecer relações profundas e quase exclusivas com qualquer pessoa que encontrasse, para além de qualquer diferença social ou cultural.

Graças à visão de Rossella Tosto, diretora da TRM Network, o projeto foi transformado em um documentário que oferece um retrato vibrante e autêntico de dom Tonino. A narrativa é um mosaico de vozes coletadas pela jornalista Maria Cristina De Carlo e pelo próprio frei Marco: vozes da família Bello, da comunidade de Alessano - sua terra natal - e de Molfetta, a cidade que o viu conduzir corajosamente a Igreja.

Um retrato multifacetado

O documentário é dividido em três níveis narrativos, cada um dos quais revela uma face diferente de dom Tonino. Por meio dos testemunhos da família, surgem traços íntimos e pessoais: o filho, o irmão, o tio que viveu com simplicidade e autenticidade. Episódios da vida cotidiana que nos devolvem um homem profundamente humano, capaz de grandes gestos, mas radicado nas pequenas coisas.

A comunidade de Alessano acrescenta outra dimensão à história. É a voz daqueles que o viram trabalhar, perto das pessoas, sempre presente. As histórias falam de um homem que sabia ouvir, entender e intervir com gestos que muitas vezes eram proféticos, indo contracorrente, mas sempre para o bem comum.

E depois há Molfetta, onde dom Tonino deixou uma marca indelével como pastor. Foi aí que seu espírito franciscano se expressou com mais força, promovendo uma Igreja pobre e acolhedora, profundamente comprometida com a justiça social. Os testemunhos falam de um líder capaz de inspirar e arrastar, sempre guiado pelo desejo de fazer o bem.

A força de uma mensagem atemporal

Dom Tonino encarnou os valores do Concílio Vaticano II com uma dedicação rara. Sua vocação o levou a desafiar a injustiça, defender a dignidade humana e tornar-se a voz dos que não têm voz. O documentário nos leva aos momentos mais significativos de sua vida: desde a marcha pela paz em Sarajevo, que continua sendo um símbolo eterno de sua oposição à guerra, até o apoio que ele ofereceu aos migrantes, um testemunho concreto de sua visão de uma Igreja universal e inclusiva.

No entanto, não faltam dificuldades. Ele não ficou imune a críticas e mal-entendidos, tanto dentro quanto fora da Igreja. No entanto, nada o dissuadiu de seu caminho. Cada obstáculo se tornou uma oportunidade para ele fortalecer sua missão: a de construir pontes, não muros.

Um legado que fala ao presente

As palavras e ações de dom Tonino Bello ressoam hoje mais do que nunca. Paz, acolhimento, justiça social: temas que continuam urgentes em um mundo em busca de equilíbrio. O documentário nos convida a refletir sobre a necessidade de uma Igreja próxima ao povo, capaz de caminhar ao lado dos últimos, ouvi-los e apoiá-los.

O relato de seus feitos não é apenas uma viagem ao passado, mas um convite ao presente. Uma advertência para todos aqueles que buscam um guia moral, um exemplo de compromisso civil e espiritual. Dom Tonino continua a inspirar, lembrando-nos de que mesmo pequenos gestos podem gerar mudanças imensas.

Um testemunho vivo

“Dom Tonino Bello: bispo de nosso tempo” é muito mais do que um documentário: é um testemunho vivo, uma evocação do que é essencial. Foi transmitido no dia 6 de janeiro, às 10h locais, pela TRM Network, disponível no canal 16 da televisão digital terrestre da Puglia e Basilicata, no canal 519 da Sky e Tivùsat, e no YouTube e TRMtv.it. Uma oportunidade para descobrir, ou redescobrir, um homem extraordinário cujo exemplo continua a falar ao coração do mundo.

* Alessandro Mastromatteo - vice-postulador da causa de canonização do venerável dom Tonino Bello