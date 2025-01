Desde o último dia 22 de janeiro de 2025 Diretor Executivo da Fundação YOUCAT está visitando o Brasil para impulsionar a evangelização entre jovens e famílias.

Vatican News

O Brasil recebe uma importante visita pastoral entre os dias 23 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025. Rafael D’Aqui, Diretor Executivo da Fundação YOUCAT, desembarca no país com o objetivo de fortalecer os esforços de evangelização e expandir a missão da Fundação YOUCAT, que busca aproximar a mensagem da Igreja Católica das novas gerações e famílias ao redor do mundo.

Youcat

Uma nova fase para a YOUCAT no Brasil A visita marca uma etapa importante na história da Fundação, que recentemente anunciou a integração de um brasileiro na nova gestão. Com uma agenda intensa, Rafael D’Aqui participará de encontros estratégicos com líderes religiosos, veículos de comunicação e movimentos de evangelização, além de atividades que destacam o papel central da YOUCAT na Catequese e Nova Evangelização.

Jovens com o Youcat

Destaques da visita:

• Colaboração com veículos de mídia católica: Entrevistas com a ACN Brasil, TV Rede Vida, TV e Rádio Canção Nova, e podcasts como Santo Flow e PaulusCast irão explorar as contribuições da YOUCAT para a formação catequética e social, com foco em materiais como o YOUCAT for Kids e o DOCAT.

• Conexão com lideranças e comunidades: Rafael promoverá colaborações com movimentos juvenis, lideranças catequéticas e o Instituto Hesed, reforçando a missão da Fundação YOUCAT de adaptar seus recursos às necessidades específicas do público brasileiro.

• Eventos especiais: Durante o evento “Domingo da Palavra de Deus” e o Curso para Bispos, ambos organizados pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, serão apresentadas ferramentas práticas como a catequese dialógica e recursos querigmáticos que têm transformado a evangelização global.

• Construção de parcerias: Reuniões com organizações de destaque, como Promocat (responsável por uma das maiores feiras católicas do Brasil) e a Comunidade Católica Shalom (organizadora do maior festival de evangelização artística da América Latina), buscarão ampliar o alcance da Fundação YOUCAT no país.

Roteiro estratégico e compromisso com a Igreja local

O itinerário de Rafael incluirá visitas a cidades-chave como São Paulo, Aparecida, Cachoeira Paulista, Rio de Janeiro, Fortaleza e Assis. Durante essa jornada, encontros com bispos, lideranças leigas, movimentos jovens e clérigos reforçarão o compromisso da YOUCAT em apoiar a evangelização em diferentes contextos sociais e culturais.

Um legado para as novas gerações A YOUCAT Foundation mantém um histórico de impacto no Brasil, especialmente após a Jornada Mundial da Juventude 2013, no Rio de Janeiro, quando mais de 1 milhão de exemplares do YOUCAT foram distribuídos, acendendo o desejo de jovens em todo o país de aprofundar sua fé nos chamados “grupos de estudo”.

Sobre a Fundação YOUCAT: A Fundação YOUCAT tem como missão inspirar e equipar jovens católicos em todo o mundo com recursos catequéticos acessíveis, como YOUCAT, DOCAT e YOUCAT for Kids. Por meio de processos participativos, a Fundação cria materiais que ajudam os fiéis a descobrir, aprender e ensinar o tesouro da fé católica. A Fundação prepara em breve o lançamento no Brasil do livro YOUCAT Amor para sempre, que será uma ferramenta para falar aos jovens sobre amor e sexualidade, com aprovação da Santa Sé.

Jovens

Acompanhe as atualizações: Acompanhe a jornada de Rafael D’Aqui e as iniciativas da YOUCAT Foundation para fortalecer a fé católica no Brasil e impulsionar a evangelização junto às novas gerações.

Ftoso: ACN International

Encontro dos jovens