Diocese de Leopoldina: reavivado o Cabido diocesano

Fazendo história: depois de 24 anos, Dom Edson faz ressurgir o Cabido da Diocese de Leopoldina.

Dauro Machado – Diocese de Leopoldina

Dom Edson José Oriolo dos Santos é um dos bispos mais preparados e brilhantes do Colégio Episcopal Brasileiro; seu trabalho à frente da Diocese de Leopoldina, Minas Gerais, é um exemplo e uma inspiração.

Desde que assumiu o governo de Diocese em 20 de janeiro de 2020 nomeado por sua Santidade, o Papa Francisco, dom Edson vem fazendo um grandioso trabalho de resgate das tradições Católicas tão necessárias ao crescimento do povo de Deus naquela porção da Igreja Católica.

Na noite de 20 de Janeiro de 2024, Dia de São Sebastião, na Catedral de São Sebastião em Leopoldina, a Diocese passou por mais um momento de reavivamento tendo seu Cabido restaurado.

Dom Edson investiu 9 novos Cônegos para completar o Cabido Diocesano composto por 10 Padres. O Cabido como sabemos tem a função de auxiliar o Bispo Diocesano, é fundamental para o correto funcionamento da Diocese e é previsto no Código de Direito Canônico. Uma Catedral sem seu Cabido é incompleta e sem a relevância que deve ter uma “Igreja Mãe” e o próprio bispado.

Instituído em 1949 pelo Papa Pio XII a pedido do então Bispo dom Delfim Ribeiro Guedes, o Cabido de Leopoldina desde 1981 não investia Cônegos para sua composição. Em histórica noite e solene Liturgia dom Edson Oriolo abriu a Sessão Capitular e investiu os novos Cônegos em suas cadeiras, com suas prerrogativas e ofícios previstos no Código Canônico. Após a Investidura a Santa Missa de Ação de Graças foi celebrada em agradecimento a Deus por tão grande acontecimento.

Dom Edson Oriolo, pensador, autor de livros, membro de comissões internacionais, conferencista e especializado em gestão Diocesana vem imprimindo sua marca Diocese. Amado por seu rebanho, de todas as paróquias que estão sob seu Governo Episcopal, dom Edson foi trazido para Leopoldina, tenho certeza, pela mão da Divina Providência. Os católicos tem nele amoroso e competente Pastor. Sua figura doce e acolhedora é uma referência, um exemplo de bondade, afeto e sabedoria para conduzir o povo de Deus.