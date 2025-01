Diocese de Caxias do Sul: 90 anos de história contados em série documental

Ao longo de 9 episódios, os espectadores podem conhecer a história da Diocese de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que inicia a partir do olhar dedicado à fé dos imigrantes italianos e conclui com o capítulo que traz perspectivas sobre o futuro pastoral da Igreja na Serra Gaúcha.

Felipe Michelon Padilha*

Com a memória nas raízes, os pés no presente e o olhar no horizonte, a diocese de Caxias do Sul/RS concluiu a veiculação dos vídeos da série documental dos 90 anos de sua criação, celebrados em 8 de setembro de 2024. Lançada no dia 5 de setembro com o primeiro episódio dedicado à fé dos imigrantes italianos, a saga teve a publicação do último audiovisual no final do mês de dezembro, trazendo perspectivas do futuro da Igreja na Serra. Já no último sábado (18/01) foi disponibilizado um arquivo único com toda a produção. Ao longo de 03h06min, os espectadores podem conhecer essa história de 90 anos.

A série sobre os 90 anos de história

A série, intitulada “Diocese de Caxias do Sul: 90 anos de comunhão, participação e missão”, reuniu mais de 30 entrevistas realizadas ao longo do mês de julho de 2024. As imagens foram captadas em diversos locais e com diversas perspectivas da importância da Igreja: a visão acadêmica, a abordagem pastoral e os testemunhos. Em nove capítulos, foram contados fatos marcantes do envolvimento dos católicos com a saúde, a educação, a comunicação, o trabalho social e de caridade, o apoio aos jovens e também o olhar sobre a cultura.

A diocese de Caxias do Sul foi criada pela bula Quae Spirituali Christifidelium, do Papa Pio XI, em 8 de setembro de 1934, desmembrada da Arquidiocese de Porto Alegre. Segundo o decreto Christus Dominus, do Papa São Paulo VI, publicado em 1965, a “diocese é a porção do Povo de Deus, que se confia a um bispo para que a apascente com a colaboração do presbitério, de tal modo que, unida ao seu pastor e reunida por ele no Espírito Santo por meio do Evangelho e da Eucaristia, constitui uma Igreja particular, na qual está e opera a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica”.

A organização da série nasceu da Pastoral da Comunicação da diocese de Caxias do Sul, em 2023. Em outubro, a Pascom reuniu pessoas de diversas áreas do conhecimento, ex-padres, historiadores, padres e fiéis leigos para que ajudassem o grupo a pensar na produção audiovisual. E esse grupo pensou, sugeriu, ponderou e pontuou. Para operacionalizar as gravações e edições, a diocese contratou a Finis Comunicação. As entrevistas foram produzidas e dirigidas pelo assessor de comunicação da diocese, o jornalista Felipe Padilha, que também acompanhou a íntegra da edição.

Numa das reuniões da equipe de trabalho foi recordada a existência de filmes antigos, em rolo, guardados no Museu Diocesano Dom José Barea. Assim, com a colaboração do Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul (IMHC-UCS), foram digitalizadas as películas e descobertas preciosidades como a gravação do Congresso Eucarístico Diocesano de 1948, que o IMHC data como o segundo filme mais antigo da cidade.

Além disso, ao longo dos episódios, os espectadores podem conferir imagens dos funerais de dom José Baréa (1951), a chegada de dom Benedito Zorzi (1952), a celebração do jubileu de ouro sacerdotal do cônego João Meneguzzi. Também o jubileu de prata sacerdotal de dom Benedito Zorzi e a ordenação de três padres na Catedral, bem como o jubileu de 25 anos da diocese, em 1959. Registros da Romaria de Caravaggio do ano de 1958 também estão entre os filmes digitalizados e uma missa presidida por dom Paulo Moretto, recém-ordenado bispo para Cruz Alta, em visita a Caxias, na Igreja de Lourdes.

A comissão que pensou essa série documental dos 90 anos foi composta por: Pe. Álvaro Pinzetta, Angélica Stefanski, Anthony Beux Tessari, Daniel Schüur, Felipe Padilha, Ivo Adamatti, Pe. Kleiton Pena, Rosalina Cassol Schvarstzhaupt e Rudinei Zorzo.

Confira cada um dos episódios:

Ep. 01 – Da Itália à Nova Pátria, a fé dos imigrantes: https://www.youtube.com/watch?v=91W1K4WuQYA&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=8



Ep. 02 – 90 anos: como tudo começou...: https://www.youtube.com/watch?v=AhUCvTY4qao&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=7



Ep. 03 – Pastores segundo o coração de Deus: https://www.youtube.com/watch?v=tVRFSwgZmws&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=6

Ep. 04 – Vocações para formar Igreja e sociedade: https://www.youtube.com/watch?v=tJkIEX4lyQI&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=5



Ep. 05 – Educar, conectar e comunicar: https://www.youtube.com/watch?v=-CbyP04Sebs&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=4



Ep. 06 – Mãos que evangelizam também cuidam: https://www.youtube.com/watch?v=g0CZrhl_uvw&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=3



Ep. 07 – Mãos que cuidam e promovem a vida: https://www.youtube.com/watch?v=pZ_jPYHozL0&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=2

Ep. 08 – Arte e cultura como expressão de fé: https://www.youtube.com/watch?v=JlAmOOAtvDM&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=1

Ep. 09 – 90 anos, e agora... Comunhão, participação e missão: https://www.youtube.com/watch?v=du87nT9gB7E&list=PL8x48b-ua2cW6YjySnmqPp4AueF0_XR90&index=9

Vídeo completo - 9 episódios num único arquivo: https://www.youtube.com/watch?v=aYVIUsEKaM8

* Assessoria de Comunicação da Diocese de Caxias do Sul