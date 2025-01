Diácono baiano Rodrigo Dias leva a Missão e Literatura a Lisboa: Igreja em saída

O convite é um reconhecimento ao impacto de sua obra, que une literatura, cultura e espiritualidade. O encontro reunirá literatura, fé e serviço.

Vatican News

No espírito da mensagem do Papa Francisco sobre "uma Igreja em saída", o escritor e diácono brasileiro Rodrigo Dias foi formalmente convidado pela In-Finita Editorial, sediada em Lisboa, para participar de eventos literários e culturais em março de 2025, na capital portuguesa. O convite é um reconhecimento ao impacto de sua obra, que une literatura, cultura e espiritualidade. O encontro reunirá literatura, fé e serviço em um momento de reflexão e partilha, alinhado à visão de uma Igreja próxima, missionária e comprometida com o diálogo cultural e social.

A Igreja em saída e a vocação diaconal

Inspirado pelo chamado do Papa Francisco para que a Igreja vá ao encontro das periferias existenciais, Rodrigo incorpora essa visão tanto em sua vida como diácono quanto em sua obra literária. Sua missão é servir, não apenas no altar, mas também por meio de palavras que alcançam corações e promovam transformação.

"O diaconato é, por essência, uma vocação de serviço, e a literatura é uma ferramenta poderosa para levar essa missão a novos horizontes. Como nos lembra o Papa Francisco, somos chamados a sair, a encontrar, a escutar e a acolher. É isso que busco fazer com minha escrita e meu ministério," reflete Rodrigo..

Visita à Cáritas: o compromisso com o serviço ao próximo

Como parte de sua estadia em Lisboa, Rodrigo também visitará a Cáritas Portuguesa, reforçando seu compromisso com o serviço aos mais necessitados. Segundo Luís Macieira Fragoso, representante da Cáritas, a visita será uma oportunidade de troca de experiências e fortalecimento de projetos sociais alinhados aos princípios de caridade e justiça:

"Estamos honrados em receber o diácono Rodrigo Dias . Sua experiência como escritor e missionário da Igreja certamente enriquecerá nossos projetos e inspirará novas iniciativas."

Uma ponte entre Brasil e Portugal

O evento também celebrará a conexão histórica e cultural entre Brasil e Portugal, unindo as tradições literárias e espirituais desses países com suas obras traduzidas para o espanhol e o italiano, é um exemplo vivo de como a literatura pode construir pontes e estreitar laços entre culturas.