A cultura da tolerância e a liberdade religiosa fazem parte do mesmo caminho

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz –Bispo de Campos

No dia 21 de janeiro celebramos junto ao Dia mundial da religião, a jornada de combate à intolerância religiosa e a defesa irrestrita da liberdade religiosa como um bem comum da humanidade. A experiência paradigmática do Êxodo para o povo hebreu e toda a humanidade mostra a conexão e importância da liberdade religiosa como matriz e fonte de todos os direitos, alicerçados na dignidade infinita da pessoa humana.

Só em um clima de respeito às religiões podem amadurecer a liberdade de consciência e de expressão. Constatamos com preocupação o retorno a fundamentalismos ou tentativas teocráticas de nacionalismos exarcebados de impor um Estado atrelado a uma religião oficial e uma fé obrigatória.

A história da humanidade transparece a longa marcha do reconhecimento dos seus direitos fundamentais que passa certamente pela separação e a autonomia das Igrejas e Religiões face ao Estado, o que não significa aprovar o ateísmo ou um deísmo indiferenciado, mas respeitar a suas esferas de atuação e uma relação propositiva de colaboração e harmonia.

Hoje o grande desafio ainda consiste em tecer pontes, canais de Diálogo Inter religioso, de convivência fraterna e compassiva que lembre como dizia São João XXIII, que o que nos une e partilhamos é muito mais que o que nos separa, e que todas as experiências religiosas buscam e almejam conhecer o amor infinito que nos transcende e que deve inspirar-nos sempre a bondade, o serviço e o cuidado para com todas as pessoas e criaturas. Em tempos de Jubileu somos convidados a ser peregrinos da esperança, o que supõe abrir caminhos de diálogo, compreensão, paz e reconciliação entre todas as religiões pois como dizia um teólogo com profunda inteligência espiritual:

“Não haverá paz na terra, em quanto não houver paz entre as religiões”. Nosso Deus é um Deus de Paz, Pai das Misericórdias, que quer que vivamos como seus filhos bem amados e irmãos(ãs). Deus seja louvado!