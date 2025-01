Os cordeiros de Santa Inês, uma das tradições mais antigas da Igreja de Roma

De acordo com uma tradição secular, no dia da comemoração litúrgica de Santa Inês, mártir romana, na basílica que leva seu nome na Via Nomentana, são abençoados dois cordeiros, cuja lã será usada para preparar o pálio para os novos arcebispos. Ininterruptamente desde a segunda metade do século XIX, um papel importante em todo o ritual é desempenhado pelas freiras polonesas, as Irmãs de Nazaré, que hospedam e decoram as ovelhas no dia anterior à bênção.

Dorota Abdelmoula-Viet – Vatican News

A primeira menção ao costume de abençoar cordeiros no túmulo de Santa Inês, uma jovem mártir romana do início do século IV, vem do século VI. Por um lado, ela se refere à antiga tradição de Santa Inês, que após sua morte apareceu para seus pais reunidos em oração em seu túmulo, cercada por um coro de virgens e segurando um cordeiro puro em seus braços. As fontes também indicam que, no passado, exatamente dois cordeiros eram a “renda” que os monges da Basílica de Santa Inês atrás dos Muros ofereciam à Basílica de São João de Latrão e que os membros do capítulo de Latrão apresentavam ao Papa para abençoá-los.

Também no arquivo da Basílica de São Pedro in Vincoli há uma descrição de 1550 sobre a bênção dos cordeiros, juntamente com uma explicação da gênese desse costume. “A origem desses cordeiros como uma homenagem a São João vem de Santa Constança, filha do imperador Constantino, que dotou a Igreja (mas alguns dizem que foi o rei Carlos I), mandando construir a igreja e o mosteiro de Santa Inês e o dotou de muitas faculdades. Como esse mosteiro era um feudo da primeira igreja do mundo, ele pagava dois cordeiros aos cônegos todos os anos em reconhecimento. Depois da comunhão durante a missa solene, os cordeiros eram abençoados e depois entregues aos cônegos (...) O notário redigia o documento confirmando a transferência. Quem entregava os cordeiros ao Papa recebia um par de “scudi” de ouro como compensação”, diz a crônica.

Lã para o pálio dos arcebispos

Durante séculos, os cordeiros da fazenda de criação trapista da Abadia das Três Fontes foram transportados da Basílica de Santa Inês diretamente para o Santo Padre, que os recebia em uma procissão solene e os abençoava. Em seguida, o Papa os confiou aos cuidados das freiras beneditinas da Basílica de Santa Cecília, em Trastevere, que os rasparam depois de alguns meses para usar sua lã para tecer o pálio para os novos arcebispos.

Nos últimos anos, essa tradição passou por algumas mudanças: os Trapistas têm lugares de criação. O Santo Padre não abençoa mais os cordeiros no Vaticano. A tradição de levá-los aos beneditinos, que os tosquiavam durante a Semana Santa para tecer sua lã no pálio, permaneceu inalterada. Mas primeiro, a preparação dos animais para a bênção solene é uma tarefa que as Irmãs de Nazaré da Via Machiavelli mantêm há mais de 140 anos. Este ano, esses preparativos tiveram um contexto ainda mais especial: não só fazem parte do atual Ano Jubilar, mas também do 150º aniversário da fundação da Congregação.

Cuidar de cordeiros, como a vida oculta em Nazaré

Na década de 1880, foi solicitado à recém-fundada congregação das Irmãs de Nazaré que assumisse o cuidado dos cordeiros, substituindo as irmãs que anteriormente cuidavam deles.

“Nossa Madre Fundadora, a Bem-aventurada Maria Franciszka Siedliska, leu na ajuda a preparar cordeiros para a memória de Santa Inês, uma expressão de nosso serviço à Igreja”, disse Santa Dorota Podwalska CSFN, superiora provincial das Irmãs de Nazaré em Roma. Ainda hoje, nossa participação nessa tradição é uma expressão de amor e fidelidade à Igreja”.

A preparação dos cordeiros tem sido semelhante há anos: na véspera da comemoração de Santa Inês, eles são levados para a casa de Nazaré na Via Machiavelli, onde as irmãs os preparam, lavam, alimentam e cuidam deles durante a noite. No dia seguinte, elas as colocam em duas cestas. Uma delas é decorada com rosas vermelhas, símbolo do martírio, e a inscrição S.A.M. (Santa Inês Mártir), enquanto a outra é decorada com rosas brancas, símbolo da virgindade, e a inscrição S.A.V. (Santa Inês Virgem).

Ao amanhecer, da Basílica de São João de Latrão, um carro vai até a casa das freiras. Com a ajuda de dois mordomos de Latrão, os cordeiros são levados para a missa solene na Basílica de Santa Inês Fora dos Muros. Ela geralmente é celebrada pelo Abade Geral do Canonicato Regular Lateranense. De lá, os animais são levados para os beneditinos de Trastevere.

“Outro elemento de nossa espiritualidade está ligado à tradição dos cordeiros”, disse a superiora provincial das freiras de Nazaré. Nosso relacionamento com eles e sua preparação para a bênção é simples e oculto, como oculta e comum era a vida da Sagrada Família em Nazaré”.