COP 30, Amazônia no centro: Cartilha da REPAM guia as Comunidades

O Brasil se prepara para sediar um dos eventos mais importantes no que se refere ao clima do planeta: a COP30. Disponível para download gratuito, a cartilha da REPAM já está mobilizando comunidades e parceiros em toda a região pan-amazônica.

Silvonei José – Vatican News

Na intenção de contribuir à Conferência do Clima da ONU foi publicada a Cartilha ABC da COP, lançado pela A REPAM (Rede Eclesial Pan-Amazônica). Um guia essencial para compreender os principais temas e desafios da luta climática global. Voltada para a Mobilização dos Povos pela Terra e pelo Clima, a cartilha traduz conceitos complexos em uma linguagem acessível, incentivando a participação ativa da sociedade civil rumo à COP 30, que acontecerá no Brasil.

COP30

A Conferência das Partes é a Conferência do Clima da ONU mais importante do calendário climático, e será realizada neste ano de 2025 em Belém, no coração da Amazônia. Este evento representará uma oportunidade histórica de colocar as vozes das comunidades da Amazônia no centro das decisões globais sobre o enfrentamento da crise climática.

Para fortalecer essa agenda de justiça climática e ampliar o acesso à informação sobre a COP30, a Mobilização dos Povos pela Terra e pelo Clima, articulação da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM Brasil), rumo à COP30, lança a cartilha “ABC DA COP: Tudo sobre a Conferência do Clima da ONU e relevância da COP30 na Amazônia”. Este material foi desenvolvido para tornar os debates climáticos mais acessíveis e inclusivos, especialmente para as populações que estão na linha de frente da preservação da Amazônia e enfrentam diretamente as consequências das mudanças climáticas.

Cartilha da REPAM guia as Comunidades

A cartilha visa democratizar o conhecimento sobre a COP30 e permitir que a população no geral, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas compreendam melhor o impacto deste evento e como podem se engajar ativamente nas discussões globais.

"A cartilha é importante porque explica, de forma clara e objetiva, como funciona a COP. E entender a Conferência é o primeiro passo para que as pessoas, sobretudo a sociedade civil organizada, se preparem para viver a COP30 no Brasil de uma forma produtiva. Sabendo como os espaços funcionam e quais temas estão em discussão, cada um pode se juntar aos coletivos que estão sendo organizados para cobrar do poder público as ações necessárias para conter o avanço da crise climática demonstrado nos episódios cada vez mais comuns de seca, enchentes, alagamentos e incêndios”, ressalta Sandra Rocha, da Comunicação da Cúpula dos Povos.

O que você encontra na cartilha?

Explicações claras sobre os principais temas da COP30 e sua relevância para o combate à crise climática.

Informações sobre o papel fundamental das comunidades amazônicas no enfrentamento das mudanças climáticas e na preservação da biodiversidade.

Orientações práticas sobre como essas comunidades podem se preparar para participar e influenciar os debates.

Exemplos inspiradores de iniciativas locais que estão fazendo a diferença.

Glossário de termos climáticos que visa facilitar a compreensão dos conceitos técnicos.

Dados sobre a Amazônia e sua importância no equilíbrio climático global.

A cartilha, que pode ser baixada gratuitamente em formato digital, é um convite para que todos, especialmente aqueles diretamente impactados pelas mudanças climáticas, se engajem na COP30 e nas decisões que moldarão o futuro do planeta.

"A informação é uma ferramenta poderosa", afirma Mayara Lima, da Comunicação da Mobilização e da Equipe Editorial da Cartilha. "No contexto da crise climática, dar acesso à informação às comunidades da Amazônia é garantir que elas possam atuar de maneira eficaz e influente no cenário global."

Caminhos para a COP30: Mobilização e Inclusão

A REPAM tem trabalhado incansavelmente para fortalecer as vozes dos movimentos territoriais e sociais da Amazônia, preparando uma articulação que visa uma incidência significativa nos debates climáticos rumo à COP30. A organização também faz parte da Cúpula dos Povos, uma coalizão de mais de 400 organizações que está liderando ações estratégicas em defesa do clima, florestas e direitos humanos.

“Esta cartilha é uma ponte para conectar os territórios amazônicos aos debates globais”, afirma Dom Evaristo Pascoal Spengler, presidente da REPAM Brasil. “Ela fortalece o conhecimento de quem já cuida da Amazônia há gerações e prepara essas comunidades para exercerem um papel decisivo nas negociações.”

Com ações em toda a Amazônia Legal, a REPAM, que está com escritório em Belém devido à COP30, vem promovendo encontros e eventos que reforçam a importância de um plano robusto e integrado de defesa do meio ambiente e dos direitos das populações tradicionais.

A cartilha é mais um passo para fortalecer o protagonismo das comunidades amazônicas na COP30, mas sua importância vai além do evento. Ela busca ser um ponto de partida para uma mobilização coletiva em defesa de um futuro mais justo e sustentável para o planeta.

A cartilha está disponível em Português e em breve serão lançadas também as versões em Inglês e Espanhol. Acesse a cartilha gratuitamente aqui.

Juntos, podemos garantir que as vozes de quem já protege a Amazônia sejam ouvidas e que suas perspectivas estejam no centro das decisões que impactam o futuro do planeta.

Sobre a REPAM Brasil:

A Rede Eclesial Pan-Amazônica – REPAM-Brasil é uma rede eclesial da Igreja Católica na Amazônia Legal, que tem por objetivo promover a vida, por meio do cuidado dos povos, territórios e ecossistemas amazônicos e do incremento da consciência da importância da Amazônia para toda a humanidade, por meio de uma atuação socioeclesial articulada em rede. A REPAM-Brasil, desde 2014, é uma organização que trabalha ao lado das comunidades e movimentos sociais da Amazônia, promovendo o diálogo, a articulação e a defesa dos direitos humanos, da justiça climática e da preservação ambiental.

Fonte: REPAM