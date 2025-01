Comunidade Shalom inaugura o novo "SH82" em Roma, uma casa aberta a todos

Neste ano jubilar, foi inaugurado o novo "SH82", um espaço localizado no bairro de San Lorenzo, dedicado a jovens universitários e projetado para estudo e trabalho. Com um ambiente acolhedor e multicultural, o local proporciona a oportunidade de fazer novos amigos e até mesmo viver uma experiência com Deus.

No sábado, 25 de janeiro, o SH82 abriu suas portas como um lugar "diferente" no coração do bairro de San Lorenzo, conhecido por sua intensa vida cultural e social. O espaço, localizado na Via dei Sardi 44, oferece aos jovens, estudantes e trabalhadores a chance de criar comunidade enquanto desfrutam de um cappuccino, uma piadina italiana ou “pão de queijo” e “brigadeiro”, receitas originárias do Brasil, onde a Comunidade Shalom nasceu em 1982, com a abertura de um café para evangelizar.

Além disso, o SH82 disponibiliza serviços como internet e lanches gratuitos, com a possibilidade de contribuições voluntárias para ajudar na manutenção das instalações, que são geridas por missionários da Comunidade e jovens voluntários.

Inauguração do novo espaço

"A novidade do SH82 é, acima de tudo, a possibilidade de formar uma comunidade, oferecendo um espaço de acolhimento para tantas pessoas que buscam um lugar onde possam se sentir em casa e socializar. O SH82 é um lugar com portas abertas para todos", destaca o padre Víctor Hernández, responsável pela Comunidade Católica Shalom em Roma.

Um dos principais diferenciais do SH82 é a capela, onde é possível encontrar Deus, receber acompanhamento espiritual e participar de atividades como grupos de oração, adoração e celebrações eucarísticas.

SH82: Sua casa desde 1982

A inauguração do novo SH82, anteriormente localizado na Via degli Equi, aconteceu no sábado, 25 de janeiro, com a Santa Missa celebrada na Igreja de Santa Maria Imaculada e São João Berchmans, seguida por uma confraternização nas novas instalações. A missa foi presidida por Dom Paolo Ricciardi, Bispo Auxiliar de Roma.

Padre Víctor Hernández ainda comentou que a nova localização representa um passo importante na evangelização da Comunidade em Roma, marcando o início de um novo tempo para acolher mais pessoas e evangelizar com maior ousadia.

O SH82 funciona de segunda a sábado, das 12h às 18h, e as Celebrações Eucarísticas na capela ocorrem às terças e quintas-feiras, às 17h30. Interessados em ser voluntários ou obter mais informações podem entrar em contato pelo Instagram: @sh82_roma.

Jovens presentes na inauguração

Estudantes, voluntários e jovens profissionais

Nicolò Barba, 29 anos, voluntário do SH82: "Conheci o SH82 há três anos por acaso, quando um amigo da universidade me convidou para estudar lá. Fiquei impressionado com o cuidado dos missionários, que, com pequenos gestos como trazer um copo de água ou uma xícara de café, demonstravam muito amor. Hoje sou voluntário no SH82 e considero este lugar meu lar, pois aqui encontrei esperança e fé."

Leopoldo Antimi, 26 anos, missionário da Comunidade Shalom: "O SH82 é um lugar único. Foi lá que vivi uma experiência concreta de caridade e serviço. Através do sorriso e do testemunho dos missionários, descobri minha vocação para ser missionário Shalom e fiz grandes amizades. Convido a todos para conhecerem o SH82 e visitarem especialmente a capela, onde Cristo está presente."

Marianne Montiel, 38 anos, profissional autônoma: "Sou francesa, e o SH82 é minha segunda casa em Roma. Trabalho como freelancer e estava procurando um lugar para trabalhar. No SH82, encontrei isso e muito mais: fiz amigos e encontrei um refúgio para os dias difíceis. Convido todos a conhecerem esse espaço acolhedor e especial."

Ester Bagala, 23 anos, participante do grupo de oração: "O SH82 é um porto seguro para mim. Desde a primeira vez que entrei, senti-me em casa, graças aos missionários que têm o dom de acolher e fazer você se sentir parte de uma comunidade. Conhecer o SH82 mudou minha vida e, nele, tive um encontro profundo com Jesus."

Sobre a Comunidade Católica Shalom

A Comunidade Católica Shalom é uma Associação Privada de Fiéis reconhecida pelo Vaticano em 2012. Fundada em 1982 em Fortaleza (Brasil), sua origem está na abertura de uma cafeteria que tinha como objetivo evangelizar jovens, especialmente aqueles afastados de Cristo e da Igreja.

Atualmente presente em mais de 30 países, a Comunidade é formada por leigos consagrados que dedicam suas vidas à missão, composta por famílias, celibatários, sacerdotes, solteiros, seminaristas e diáconos. Eles vivem em comunidade e têm o propósito comum de levar o Evangelho de Jesus Cristo a toda a humanidade, especialmente aos jovens e aos mais necessitados.

As ações de evangelização da Comunidade Shalom abrangem várias áreas, utilizando os meios de comunicação, música, artes, formação humana e espiritual, e promoção social como instrumentos para transformar vidas e difundir a mensagem de Cristo.

Por: Maria José Aguilar- Comunidade Shalom