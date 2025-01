Cebitepal lança curso virtual sobre pobreza, crise climática e dívida externa

2025 é o Ano do Jubileu da Esperança e por isso o Centro de Formação Cebitepal do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe (Celam) abriu um curso virtual que aborda os grandes desafios da humanidade à luz da fé .

2025 é o Ano do Jubileu da Esperança. Por isso, de 5 de fevereiro de 2025 a 12 de março, acontecerá o curso virtual Reflexões do Jubileu: Podemos quebrar o ciclo da dívida, da pobreza, da crise climática?

Fabio Antunes do Nascimento, sacerdote e diretor do Cebitepal , explicou que este espaço visa desenvolver “reflexões profundas sobre os desafios do nosso tempo, abordando as crises sociais e ambientais com uma perspectiva crítica e espiritual”.

“Um curso para quem deseja contribuir com soluções para os grandes problemas da humanidade”, disse o Padre Antunes, que destacou que este curso é.

Este curso também visa permitir aos participantes desenvolver ações locais em seus territórios no âmbito da celebração do Jubileu 2025: Peregrinos da Esperança, na perspectiva do ensino social latino-americano na chave da ecologia integral.

As aulas serão ministradas de forma síncrona através da plataforma zoom, das 18h00 às 19h30 na Colômbia . Eles também terão a opção de revisar o material na plataforma posteriormente.

Opção de bolsa de estudos disponível

Os interessados ​​podem se inscrever no seguinte link

Além disso, este curso tem opção de bolsa de estudos. Então eles terão essa opção disponível na plataforma.

Este curso destina-se a agentes de pastoral de dioceses, paróquias e comunidades religiosas: jovens, bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, catequistas, dirigentes e animadores da dimensão sócio-transformadora.

Também para agentes da Cáritas, animadores do Jubileu 2025, académicos, investigadores, activistas sociais, seminaristas, educadores populares e qualquer pessoa de boa vontade interessada em colaborar para reflectir e agir para quebrar o ciclo da dívida, da pobreza e da crise climática.

Entre a equipe de formadores está a Dra. Emilce Cuda, leiga e secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina (PCAL).

