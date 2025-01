Cardeal Tempesta: Solenidade da Conversão de São Paulo Apóstolo

No dia 25, celebra-se a conversão de Paulo e, depois, no dia 29, aquilo que ele realizou após a conversão, juntamente com Pedro, sendo as duas primordiais colunas no início da Igreja primitiva.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Celebramos no dia 25 de janeiro a Festa da Conversão de São Paulo Apóstolo. Trata-se de uma mudança de postura, ou seja, de perseguidor dos cristãos e da Igreja de Cristo, ele torna-se seguidor. Paulo se torna um judeu-cristão, ou seja aceita Jesus Cristo.

Antes da conversão, era conhecido com o nome de Saulo de Tarso e era perseguidor ferrenho daqueles que se denominavam cristãos. Ele estava presente no martírio de Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja, morto por perseguição do Império Romano. Estevão morre aos pés do ainda jovem Saulo.

A conversão de Paulo foi um grande marco em sua vida. Por isso, a Igreja celebra em 25 de janeiro. A partir da conversão, Paulo se torna apóstolo, ou seja, de perseguidor passa a ser seguidor da Igreja de Cristo. A Igreja celebra também porque a conversão de Paulo deve ser um exemplo para todos nós e um estímulo para aqueles que querem se converter. A Igreja celebra o martírio de São Paulo no dia 29 de junho, quando comemora a Solenidade de São Pedro e São Paulo, príncipes dos apóstolos, como as duas colunas da Igreja.

No dia 25, celebra-se a conversão de Paulo e, depois, no dia 29, aquilo que ele realizou após a conversão, juntamente com Pedro, sendo as duas primordiais colunas no início da Igreja primitiva. Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, do mesmo modo que ele se converteu e foi alcançado pela graça de Deus, ele teve a missão de converter aqueles que não tinham fé. A missão de Paulo era converter tanto aqueles que não eram nem judeus nem aceitavam Jesus quanto aqueles que, como ele, eram judeus raízes, mas não aceitavam Jesus.

Nessa celebração de 25 de janeiro, rendemos graças a Deus pela conversão de São Paulo. Após a conversão, temos em mãos as diversas cartas deixadas pelo apóstolo. Paulo foi um apóstolo incansável e, dia e noite, anunciava a Palavra de Deus em diversos locais. Até mesmo quando esteve preso, não deixou de escrever. Somos convidados ainda a sermos evangelizadores como Paulo foi e a mostrar a muitas pessoas o conhecimento da fé em Jesus Cristo. Paulo nos ensina a ser autênticos cristãos e obedientes aos mandamentos. Ele nos ensina a ouvir com sabedoria a voz do Espírito Santo e a não ouvir a voz da carne.

Paulo, muitas vezes, diz não se considerar apóstolo, pois foi chamado por Deus tardiamente, mas, para nós e para a Igreja, ele é o “apóstolo dos gentios”. Inspirados no apóstolo Paulo, busquemos a nossa conversão diária e, por tudo, demos graças a Deus.

Sigamos o exemplo de São Paulo Apóstolo e sejamos fiéis anunciadores do Evangelho. Que possamos ganhar muitos “irmãos” para Deus, anunciando o Evangelho e conduzindo-os para o caminho do bem. Uma pessoa pode abraçar a fé já com uma idade madura. O que precisa é que alguém lhe anuncie e apresente Jesus Cristo. Aqueles que estão no caminho de conversão precisam de alguém que os apoie e apresente Jesus.

A primeira leitura desta missa é do livro dos Atos dos Apóstolos (At 22,3-16). Nessa leitura, Paulo relata a narrativa da sua vida e como se deu a sua conversão. Ele diz ser judeu, nascido em Tarso, na Cilícia. Diz que era perseguidor dos cristãos e da Igreja de Jesus Cristo e que mandou muitos para a prisão. Inclusive, Estevão morre caindo aos pés de Paulo, que ainda se chamava Saulo. Paulo conta como se deu a sua conversão no caminho para Damasco. A intenção era prender os cristãos que encontrasse lá. No caminho, por volta do meio-dia, uma grande luz veio do céu e o fez cair do cavalo. Dessa luz veio a voz do Senhor dizendo a Saulo por que ele o perseguia. Saulo, sem saber o que era essa voz, pergunta quem estava falando, e a voz diz: “Sou Jesus Nazareno, aquele a quem tu persegues.” Quem estava com ele não ouviu a voz. Saulo pergunta o que deveria fazer, e o Senhor responde: “Vai para Damasco e lá te será explicado o que deve fazer.” Não podendo enxergar devido à luz, ele chega a Damasco guiado por seus companheiros.

Chegando em Damasco, Saulo foi recebido por Ananias e recupera a vista. Ananias diz a Saulo que o Senhor o queria para Ele, ou seja, Deus o escolheu para ser o seu apóstolo e levar a todas as nações a mensagem de salvação. Ananias pede para Saulo levantar-se, receber o batismo e purificar-se dos pecados.

Que possamos abrir os olhos daqueles que ainda vivem na escuridão e conduzir os que ainda não conhecem a Jesus Cristo ao batismo, do mesmo modo que Ananias fez com Saulo. Busquemos ainda a nossa conversão diária a Deus.

O salmo responsorial é o 116 (117): “Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho!” O refrão do salmo diz o que foi a vida de Paulo e nos convida a fazer a mesma coisa que o apóstolo fez: ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. Anunciemos Jesus Cristo em nossa casa, comunidade, bairro, trabalho e escola. O mundo está sedento da Palavra de Deus.

A segunda leitura é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios (1Cor 7,29-31). Paulo alerta a comunidade para que todos vivam como se a segunda vinda de Cristo se desse logo. A comunidade deveria viver em vigilância e oração. As coisas deste mundo passam, mas Deus é eterno. Em nossa vida terrestre, busquemos trilhar o caminho do bem para alcançar a vida eterna.

O Evangelho dessa solenidade é de Marcos (Mc 16,15-18). O contexto desse Evangelho é após a ressurreição de Jesus, quando Ele se manifesta aos discípulos e os envia em missão para anunciar o Evangelho. Ele transmite aos discípulos o Espírito Santo para que eles possam realizar aquilo que Ele mesmo fazia. A partir desse momento, nasce a Igreja primitiva, e o Evangelho começou a se difundir.

Paulo não estava presente nesse momento, mas esse Evangelho vai de encontro com a solenidade de hoje, pois o apóstolo, após a conversão, saiu pelo mundo inteiro para anunciar o Evangelho, sobretudo aos pagãos.

Cada um de nós, hoje, é enviado por Jesus, do mesmo modo que os apóstolos, para anunciar o Evangelho às outras pessoas. A nossa missão é reanimar os que estão desanimados, dar esperança aos que perderam a esperança, reconfortar os tristes e anunciar a justiça e a paz. Temos que anunciar aqui na terra o Reino de Deus para vivê-lo de maneira plena no céu.

Celebremos com alegria a festa da conversão de São Paulo e sejamos como Ananias, conduzindo muitas pessoas até Deus. Sejamos apóstolos e evangelistas no mundo de hoje, que está tão sedento da Palavra de Deus. Estamos no ano jubilar da esperança. Anunciemos aos irmãos que Jesus Cristo é nossa esperança e devemos nos confiar a Ele. Não esqueçamos nunca que somos testemunhas de Jesus Cristo no mundo de hoje. Amém.