Cardeal Tempesta: São Sebastião

Celebramos, nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, a festa de nosso padroeiro São Sebastião, glorioso mártir. Um dia de grande alegria e júbilo para todos os habitantes desta cidade, dia de rendermos graças a São Sebastião por todos os bens que nos concedeu até aqui e de pedir as graças necessárias para mais um ano. Sempre que celebramos a festa de um santo, é uma oportunidade de agradecer por tudo o que pedimos no ano anterior e de pedir novas graças para este ano.

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ

Os santos são nossos intercessores junto a Deus e nossos exemplos de vida cristã. Nós pedimos aquilo que desejamos a eles, com fé e confiança, e eles intercedem por nós junto a Deus. Do mesmo modo, a Virgem Maria intercede por nós, assim como fez nas bodas de Caná. Os santos não fazem milagres; quem faz o milagre é Deus, mas os santos intercedem por nós junto a Ele.

É importante celebrar a festa de nosso santo padroeiro. Esta cidade traz o nome de São Sebastião, mas todos, popularmente, só dizem “Rio” ou “Rio de Janeiro”.

O dia de São Sebastião é feriado municipal, dia de descansar um pouco e passear com a família, mas também devemos participar da missa em honra ao nosso padroeiro. A missa principal acontecerá às 18:00 hs na Catedral Metropolitana de São Sebastião, mas antes teremos a procissão às 16h00 e o Auto de São Sebastião na Av. Chile, defronte à catedral na chegada da procissão. Que, a partir da festa do nosso padroeiro, tenhamos um ano abençoado, um ano conforme a graça de Deus como peregrinos de esperança. Participemos da Santa Missa, do auto, da procissão e peçamos a intercessão de São Sebastião ao longo do ano, pedindo que ele nos livre das epidemias, pestes, fome e guerras.

A partir do nosso batismo, nos tornamos discípulos e missionários de Jesus e, ainda, sacerdotes, profetas e reis. O nosso padroeiro São Sebastião defendeu e testemunhou a fé até as últimas consequências, e devemos ter em nosso coração a mesma atitude. Viver com coragem o nosso batismo e não ter medo de evangelizar os irmãos. Vivemos em um tempo que precisa urgentemente do anúncio de Jesus Cristo e de paz, e só conseguiremos a paz por meio do anúncio do Evangelho. Que cada um de nós possa anunciar o Evangelho de Cristo onde estiver.

Ao celebrar o nosso padroeiro São Sebastião, renovamos o compromisso de amar a nossa cidade, cuidar dela e respeitar todos os habitantes. Por mais problemas que tenhamos em nossa cidade, temos que gostar de viver aqui. Se vivemos aqui, temos que falar bem de nossa cidade, até para receber com alegria nossos parentes e amigos que queiram vir visitá-la. Tenhamos gosto de morar aqui e de convidar as pessoas a virem. São Sebastião está intercedendo por nós.

Neste dia de São Sebastião, rezemos por todas as autoridades, em especial por aqueles que nos governam, como o prefeito e os vereadores que cuidam, em especial, da nossa cidade, já que este é um feriado do município. Rezemos também pelas autoridades eclesiásticas – bispos, presbíteros e diáconos – e, ainda, por todos os seminaristas e pelas vocações sacerdotais e religiosas.

São Sebastião nasceu em Narbonne. Seus pais eram oriundos de Milão, na Itália, no século III. São Sebastião sempre foi, desde cedo, muito generoso, buscando ajudar os seus irmãos. Recebeu o batismo e zelou veementemente por ele. Entrou para o serviço do Império Romano e fez parte do exército, devido ao seu vigor físico e boa saúde. Sem demorar muito, tornou-se primeiro capitão da guarda do império. São Sebastião teve muita coragem, pois, sem que o imperador soubesse, anunciava Jesus Cristo aos presos e aos companheiros de exército. E ele mesmo, sendo cristão, passou a fazer parte do exército do imperador. Ele testemunhava Jesus Cristo sem precisar explicitar.

São Sebastião era defensor da fé e da Igreja, ouvia aqueles que eram presos e os consolava. Na verdade, São Sebastião colocava em prática aquilo que Jesus disse no Evangelho: “Estive preso e fostes me visitar” (Mt 25,36). São Sebastião defendeu e guardou os preceitos da fé até o martírio. Ele nutria no coração essa certeza: defender a fé até as últimas consequências e sabia que, em algum momento, poderia ser denunciado. E foi o que aconteceu. Um soldado o denunciou para o império. O imperador o chamou e estava muito bravo por sentir-se traído. Ele se manteve firme e, com muita coragem, disse que era necessário denunciar as injustiças e o paganismo e que era necessário anunciar Jesus Cristo.

O imperador não quis saber e, furioso, mandou prendê-lo em um tronco e lançar muitas flechadas sobre ele, até o ponto de pensarem que estava morto. Mas uma mulher, esposa de um mártir, o conhecia, aproximou-se dele e viu que estava vivo. Ela passou a cuidar de suas feridas. Após restabelecer a saúde, foi até o imperador, apresentou-se a ele, pois queria o seu bem e o de todo o império. Evangelizou e testemunhou Jesus Cristo por um determinado tempo, mas, no ano de 288, foi martirizado brutalmente.

Celebremos, cheios de alegria e confiança em Deus, o dia de São Sebastião, padroeiro de nossa cidade e de nossa Arquidiocese. Tenhamos no coração a certeza de que somos discípulos missionários do Senhor e não hesitemos em anunciar a boa-nova do Evangelho como peregrinos de esperança. Particularmente dentro do Sínodo Arquidiocesano que vivemos, como tema das missões, queremos pedir a proteção do glorioso mártir para que sejamos uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão! Peçamos a São Sebastião paz para a nossa cidade e para cada um de nós, e que entreguemos a ele este ano que está iniciando.