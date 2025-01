Cardeal Fernández no curso para os bispos no Rio de Janeiro

Cardeal Fernández: “O kerygma responde às perguntas últimas e mais profundas do coração humano”.

Diácono Eduardo Silva – Arquidiocese do Rio de Janeiro

“O kerygma responde às perguntas últimas e mais profundas do coração humano”, afirmou na tarde de terça-feira o Cardeal Victor Manuel Fernández aos bispos brasileiros reunidos no Rio de Janeiro para o 34º Curso para os Bispos. Em sua segunda conferência no curso que acontece no Centro de Estudos do Sumaré, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé tratou do tema O impacto do kerygma na práxis pastoral.

“Por outro lado”, destacou também o cardeal, “este mundo que vai à toda velocidade escondeu as grandes perguntas por detrás das urgências cotidianas, em tantos enganos e em um ritmo de vida febril.” Diante dessa realidade, D. Victor Manuel propôs aos bispos algumas questões para se enfrentar a realidade brasileira: hoje no Brasil quais são essas grandes necessidades cotidianas, a que as pessoas sentem que precisam responder? Onde elas vão buscar segurança, intensidade e plenitude?

Centro de Estudos do Sumaré - Curso para os Bispos

Para se responder a essas perguntas - indicou o cardeal argentino - deve-se voltar a uma conversão pastoral, conforme propõe o Papa Francisco na encíclica Evangelii Gaudium. E esse processo deve envolver toda a comunidade cristã: “Cada cristão é chamado a colaborar no anúncio missionário fazendo um trabalho corpo a corpo.”

“Há uma especial atração na mensagem cristã quando se sabe unir espiritualidade e sentido social”, concluiu D. Victor. “Quando essas duas coisas se separam, a mensagem se desnatura, perde sua música, seu encanto específico. Uma doutrina, teológica ou moral, sem mística e sem sentido social, converte-se em uma doutrina ‘filosófica’, não no acontecimento cristão.”

Ainda na tarde de terça, os bispos tiveram dois momentos de diálogo: um primeiro momento com Felipe Feijó, coordenado de área do IBGE, acerca dos dados sobre religião no Censo de 2022, e com o Cardeal Fernández acerca de suas duas conferências.

Centro de Estudos do Sumaré

Nesta quarta-feira, 29, o dia estudos começou com a Santa Missa, presidida pelo Cardeal D. Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre. Comentando a parábola do semeador, o Cardeal Spengler recordou o que sempre afirma o Papa Francisco: a alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. “E essa alegria do encontro” – completou D. Jaime – “nos entusiasma, nos leva para a intensidade do divino.”

Seguindo a programação, os bispos participaram na manhã de quarta de uma mesa redonda com a temática Repercussões de um Censo, conduzidos pelo cardeal Spengler, por D. Joel Portella, bispo de Petrópolis, e por D. Gilson Andrade, bispo de Nova Iguaçu, ainda refletindo sobre os dados que indicam o crescimentos dos “desigrejados” na sociedade brasileira. Em seguida, o Pe. André Luiz da Silva, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, apresentou a conferência Niceia: contexto, história e significado, recordando os 1700 anos da realização do primeiro concílio ecumênico da história da Igreja.

Padfre André

Na parte da tarde, os bispos seguirão para um passeio cultural na Cidade do Samba, onde conhecerão o processo de criação artística das escolas de samba a partir do trabalho dos moradores das comunidades de origem das agremiações. Em seguida, seguirão para o edifício João Paulo II, sede da mitra arquiepiscopal do Rio de Janeiro, para a oração de Vésperas e jantar.

