Caminho de Santo Amaro no Jubileu da Esperança

Peregrinação do Caminho de Fé abre Ano Jubilar na Diocese de Campos. Peregrinos caminham cerca de 40: Km até a Igreja onde acontece festa tradicional com quatro séculos. Caminhada inicia na noite de dia 14 de janeiro e a chegada acontece na madrugada de 15 de janeiro.

Ricardo Gomes – Diocese de Campos

O jubileu é uma fonte de reconciliação e esperança e perdão: dom Roberto Francisco Ferreria Paz – Bispo Diocesano de Campos.

Na Diocese de Campos o Jubileu da esperança será vivido com peregrinação aos santuários diocesanos nas cidades do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. O bispo diocesano, dom Roberto Francisco destaca que com o Jubileu a igreja não busca a sua própria santificação, mas unir a sociedade e o mundo para avançar o Reino.

A Festa de Santo Amaro

Caminhos de fé

O Caminho de Santo Amaro traduz a mística beneditina do perdão e da reconciliação, e refaz os caminhos trilhados pelos monges verdadeiros construtores da presença da igreja em toda a região. Chegaram em 1648 e deixaram um legado de construção de igrejas e da presença evangelizadora nos primórdios da civilização

Neste jubileu o bispo propõe a busca da construção de uma sociedade de peregrinos e testemunhos da esperança da reconciliação e da paz. Percorrer o Caminho de Santo Amaro e partilhar as histórias de fé, refazer a esperança de uma nova sociedade, do perdão e da justiça para todos.

O locutor Mauricio Oliveira, este será o segundo ano que fará a peregrinação, revela a importância de percorrer o trajeto olhando para a fé que move centenas de períginos. Para ele o caminho é mais que um percurso, é uma caminhada de fé e espiritualidade.

- A caminhada de Santo Amaro é muito mais do que apenas um percurso; é uma verdadeira jornada de fé, amor e esperança. É um momento para recordar todo o mistério pascal de Cristo, rezando o santo terço e meditando ao longo do caminho. - Mauricio Oliveira – Locutor

Percorrer o caminho é uma experiência de fé e de partilha. O locutor destaca as lições de fé e gratidão por graças alcançadas pelos peregrinos:

“Como católico, tenho um imenso orgulho em poder fazer esse caminho. Quero falar especialmente com você que ainda não fez a caminhada de Santo Amaro. É muito mais do que um percurso; é uma verdadeira jornada de fé, amor e esperança. É um momento para recordar todo o mistério pascal de Cristo, rezando o santo terço e meditando ao longo do caminho. Eu sempre admirei as pessoas que faziam essa caminhada e me perguntava se conseguiria. Graças a Deus, no ano passado consegui e estarei lá novamente este ano!”, revela.

A Festa de Santo Amaro

Tradição e espiritualidade mística

A Festa de Santo Amaro preserva toda a tradição e mística beneditina da oração e trabalho. Um testemunho trazido pelos monges em 1648, com a chegada do Frei Fernando que iniciou a presença monástica com a construção do mosteiro na localidade que recebe o nome do Patriarca dos Monges.

Foram quatro séculos de missão evangelizadora e catequética com lições de vida e fidelidade ao Evangelho. Monges que aceitaram os desafios para levar a todos a Boa Nova de um novo tempo. Ainda presente nas lembranças e na memória afetiva monges que deram sua contribuição a formação cultural, social e religiosa das comunidades.

Mística e cultura

A festa e tradição da devoção a Santo Amaro se renova a cada ano com os peregrinos que vivenciam e compartilham sua experiência de fé e gratidão pela intercessão do Santo.

São Bento é um grande exemplo da construção de uma sociedade crista. E nesse processo Santo Amaro foi um dos primeiros discípulos da tradição beneditina na construção da paz, reconciliação perdão.

Foto: Antônio Filho