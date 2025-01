VIII centenário do Cântico das Criaturas é aberto em Assis

O Cântico das Criaturas (Canticum ou Laudes Creaturarum), também conhecido como Cântico do Irmão Sol, é um cântico de São Francisco de Assis composto por volta de 1224.

A celebração de abertura do VIII Centenário da composição do Cântico das Criaturas foi concluída na Basílica de São Francisco, em Assis, com uma homenagem floral ao corpo de São Francisco e a bênção dos Ministros Gerais da Primeira Ordem Franciscana.

Realizada em concomitância com o Dia Internacional do Obrigado, a celebração foi acompanhada pela execução - a cargo da Capela Musical da Basílica de São Francisco e do Coro da Porciúncula -, do Cântico das Criaturas na versão musical de Pe. Domenico Stella, OFMConv.

O primeiro momento de oração, a partir das 10h, teve lugar no Santuário franciscano de São Damião, seguido por aquele na Igreja co-catedral de Santa Maria Maior/Santuário do Despojamento.

Aos 800 anos do Cântico das Criaturas, também conhecido como Cântico do Irmão Sol., é dedicada uma seção do número de janeiro da revista "San Francesco Patrono d'Italia", disponível já a partir deste sábado. Frei Carlo Bottero, OFMConv, diretor da Biblioteca do Sacro Convento, analisa a gênese da composição, cuja transcrição mais antiga é conservada na mesma Biblioteca, dentro do Código 338, exposto para a ocasião na igreja inferior da Basílica.

Por fim, este dia foi a ocasião para pedir uma primeira avaliação do caminho dos centenários franciscanos e algumas contribuições para o aniversário do Cântico do Irmão Sol ao frei Carlos A. Trovarelli, Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores Conventuais.

O vídeo está disponível no canal do YouTube @SanFrancescoAssisi neste link https://youtu.be/7t1LSvWlAdE. Trata-se também de uma prévia do podcast “Parole povere”, produzido pelos frades do Sacro Convento, que será inaugurado no dia 22 de janeiro às 18h30 nas principais plataformas e que inicialmente será publicado com cadência quinzenal.

Todo o material multimídia está disponível neste link: https://bit.ly/4ad4fkl