Fonte de luz (©vpardi - stock.adobe.com)

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Move-te em mim"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “O Espírito do Senhor está sobre mim…”

Vatican News O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, com a unção para anunciar a Boa Nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. E depois que Jesus fechou o livro e entregou ao ajudante, disse, 'hoje se cumpriu essa passagem da Escritura'. Feliz quem pode testemunhar esse gesto de Jesus, porque é o mesmo Espírito que nos move, que cura, que liberta, que nos ajuda a viver em paz A CANÇÃO "MOVE-TE EM MIM" / Autor: Edu Rodrigues