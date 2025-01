Reis Magos

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Folia de Rei"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Ajoelharam-se diante d’Ele…”

Vatican News Quando entraram na casa viram o Menino, com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante d’Ele e O adoraram. Depois abriram os seus cofres, eles ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Erodes retornaram para a sua terra, seguindo por outro caminho. Assim foi a luta, a primeira luta desse menino, para que a nossa luz pudesse ser sempre parte do nosso caminho, porque sem ela não caminhamos… A CANÇÃO "FOLIA DE REI" / Autor: Arnoud Rodrigues e Chico Anísio Ouça e compartilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui