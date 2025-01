Nossa Senhora da Providência

Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Fazer tudo o que Ele vos disser"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “o início de um caminho vocacional…”

Vatican News "Fazei o que Ele vos disser": é o início de um caminho vocacional para quem deseja se entregar de corpo e alma para Jesus. Este apelo de Maria é como o soar de um sino todos os dias nos chamando para uma celebração. A celebração da vida, de quem tem amor pelo que faz, de quem tem ardor, de quem se apaixona pelo o que é uma escolha… CANÇÃO "FAZER TUDO O QUE ELE VOS DISSER" / Autor: Zé Vicente