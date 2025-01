Antonio Cardoso na Canção e a Prece: "Todo batizado é missionário"

O cantor, compositor e catequista está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece". No programa de hoje: “Tu és o meu filho amado…”

Vatican News

“Eu vos batizo com água mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo”. Quanto compromisso, eu, você, nos todos que amamos Jesus, temos depois do Batismo. Gratidão Jesus. Do céu veio uma voz, “Tu és o meu filho amado, em Ti ponho o meu bem querer”. É assim Jesus, o pão que parte e se reparte para todos aqueles que querem viver a sua missão por força do Batismo…

A CANÇÃO "TODO BATIZADO É MISSIONÁRIO" / Autor: Antonio Cardoso

Ouça e compartilhe