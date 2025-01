Angola. Paróquia S. Josefina Bakita de Caiundo, entre desafio e

Crença no feiticismo, reconciliação, consolidação da fé e formação de catequistas estão entre os desafios da pastoral da mais nova paroquia de Santa Josefina Bakita, na remota localidade de Caiundo, Diocese de Menongue, em Angola.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

No longínquo município de Caiundo, província do Cuando, diocese de Menongue em Angola, está localizada a comunidade de Santa Josefina Bakita elevada a paróquia em dezembro último.

Vários são os desafios sociais e eclesiais da mais nova paróquia, o território pastoral é imensamente vasto, e ficou um longo tempo sem assistência de missionários, as vias de acesso são uma autêntica “dor de cabeça”, sem falar da crença no feiticismo, um problema real e quase permanente.

O fenómeno feiticista, bastante enraizado no seio da população, tem dividido e enlutado muitas famílias, são acusações atrás de acusações, até os missionários não são poupados.

O Padre Hilário Dias Cativa, missionário servo da Divina Providência destacado nesta comunidade, conta as vicissitudes que passou ao ser acusado por um grupo de pessoas eivados de má fé, pertencentes a uma seita religiosa.

Administração do município de Caiundo (Angola)

O missionário calabriano diz mesmo que a semente de evangelização deixada pelos antigos missionários com o tempo foi corroída e precisa-se com urgência de uma purificação para o alcance de uma fé madura e concreta.

Inspirado nas palavras do Papa Francisco “ide ao encontro das periferias existenciais e geográficas para levar o Salvador e anunciar o seu Reino de paz, amor e justiça”, o sacerdote disse estar firme em continuar a desenvolver o seu ministério com um único propósito: espalhar a semente do Evangelho a todos os povos.

A formação contínua dos catequistas, a recuperação das estruturas físicas da comunidade, constam das prioridades da mais nova paróquia de Caiundo.

