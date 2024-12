UniSul homenageia Pe Vilson Groh com o título de Doutor Honoris

Padre Vilson Groh foi reconhecido por sua trajetória de mais de 40 anos dedicados a projetos sociais que integram educação, cultura e tecnologia para comunidades em situação de vulnerabilidade.

Vatican News

Em comemoração aos seus 60 anos de história, a Universidade do Sul de Santa Catarina (UniSul) realizou, no dia 9 de dezembro, uma sessão solene para outorgar o título de Doutor Honoris Causa a duas personalidades de destaque: o Padre Vilson Groh e o Professor Ricardo Cançado.

A cerimônia, realizada no campus de Palhoça, contou com a presença de autoridades, amigos, familiares, colegas de trabalho, membros da comunidade universitária e moradores do Monte Serrat.

Padre Vilson Groh foi reconhecido por sua trajetória de mais de 40 anos dedicados a projetos sociais que integram educação, cultura e tecnologia para comunidades em situação de vulnerabilidade.

À frente do Instituto Padre Vilson Groh (IVG), fundado em 2011, ele lidera redes de impacto social que beneficiam cerca de seis mil crianças, adolescentes e jovens diariamente.

Padre Vilson Groh

Durante seu discurso, Pe. Vilson destacou o papel transformador da educação. Ele também refletiu sobre o conceito de “florescer comunitário”, que norteia suas ações ao cultivar ideias, sentimentos e possibilidades que transformam vidas:

“Precisamos olhar à nossa volta, com os olhos limpos, enxergar nossos territórios e comunidades empobrecidas e, principalmente, suas crianças, adolescentes e jovens, onde atuamos com a Rede IVG e na África, que somam 5.491 vidas. Elas e eles são sementes poderosas. E, igualmente, tomar consciência das sementes poderosas que somos. Se somadas e misturadas, conseguirão abrir portas para o futuro da civilização. Precisamos inventar novos e enormes regadores para essas sementes e espalhá-los por todos os lugares.”

Confira o texto do pronunciamento completo aqui.

Confira também o vídeo do pronunciamento, transmitido durante a cerimônia.

Marcelo Nogueira, professor e coordenador de Grande Área da UniSul, relembrou o impacto do Padre Vilson durante a pandemia, quando mobilizou esforços para apoiar famílias afetadas por um incêndio na comunidade de Monte Serrat. “Ele não apenas ajuda, mas inspira e transforma, promovendo empatia e solidariedade”, ressaltou.

O Professor Ricardo Cançado foi homenageado por suas contribuições acadêmicas e científicas, que têm gerado avanços significativos na educação e no desenvolvimento humano.

Para o reitor da UniSul, Mauri Luiz Heerdt, a cerimônia reafirma a importância de reconhecer lideranças que utilizam a educação e o desenvolvimento social como ferramentas de transformação. “Essas homenagens simbolizam o compromisso da UniSul com a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, conectando ciência, cultura e impacto social”, concluiu.

A noite também contou com a exibição de um vídeo produzido pelo IVG, com depoimentos emocionantes de pessoas que participaram da trajetória do Padre Vilson, consolidando o evento como um marco nas comemorações dos 60 anos da UniSul.

Fonte: Instituto Pe. Vilson Groh