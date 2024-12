Celebrações recordam vítimas do tsunami de 2004 no Oceano Índico

O balanço final da catástrofe fala de mais de 220 mil vítimas, quase 94 mil desaparecidos e aproximadamente 600 mil deslocados. Grande catástrofe, grande mobilização. O compromisso da Igreja Católica por meio da rede Caritas

No dia 26 de dezembro de 2024, a maior catástrofe humanitária dos tempos modernos atingiu violentamente boa parte das costas do Sudeste Asiático e parte da África. O tsunami, palavra até então desconhecida, gerado por um poderoso terramoto subaquático, atingiu a Índia, a Indonésia, a Malásia, as Maldivas, Mianmar, Seicheles, a Somália, o Sri Lanka, a Tanzânia e a Tailândia no espaço de poucas horas.

A devastação foi imediata, perto do epicentro do evento sísmico mas também a uma grande distância física e temporal. A propagação das ondas, de fato, causou danos em áreas muito distantes do local do terremoto e até a algumas horas de distância. O fenômeno, apesar de ser conhecido por geólogos e climatologistas, era completamente desconhecido não só da população civil, mas também muitas vezes dos políticos e daqueles que deveriam ter sido responsáveis ​​pela gestão desta enorme emergência. O resultado foi um enorme número de vítimas, muitas das quais seriam evitáveis, se a ordem de evacuação para o interior e para locais altos tivesse sido clara, imediata e oportuna.

O balanço final da catástrofe fala de mais de 226 mil vítimas, quase 94 mil desaparecidos e aproximadamente 600 mil deslocados.

Se o tsunami foi a maior catástrofe de todos os tempos, a angariação de fundos que gerou também foi única. Estima-se que tenham sido angariados um total de 11 mil milhões de euros, doados sobretudo por particulares, mas também por fundações, empresas e países.

Todas as Caritas nacionais dos países afetados intervieram imediatamente, levando assistência e alívio uma fase inicial dos socorros caótica e muito carente de apoio por parte dos Governos, que estavam absolutamente despreparados para um acontecimento desta dimensão.

Em uma segunda fase, imediatamente posterior, graças à coordenação da Caritas Internationalis e à presença de muitos representantes das Caritas nacionais europeias e estadunidenses, a Igreja Católica - mesmo onde era extremamente minoritária - desempenhou, precisamente por meio da Caritas, um papel fundamentale reconhecido no levar ajuda, esperança e vida nova, especialmente aos mais pobres e mais fracos.

A Caritas Italiana participou no esforço coletivo com os recursos provenientes da maior arrecadação de fundos da sua história: quase 37 milhões de euros que foram utilizados imediatamente nas primeiras atividades de emergência e depois distribuídos ao longo de uma década para acompanhar processos de mudança e desenvolvimento.

Padre Fredy Rante Taruk, diretor da Caritas Indonésia, afirma que “a resposta à emergência ao tsunami em Aceh envolveu não somente o governo indonésio, mas também a comunidade internacional. Também chegou ajuda humanitária da família Caritas de todo o mundo, colaborando com as organizações humanitárias da Igreja Católica na Indonésia e com o governo "Esta solidariedade internacional - observou - tornou-se uma grande força no processo de recuperação de Aceh. A família Caritas, incluindo a Caritas Italiana, desempenhou um papel importante no alívio do sofrimento dos sobreviventes, para que pudessem se reerguer rapidamente do desespero.

"Em memória deste momento significativo - salientou - a Caritas Indonésia expressa a sua mais profunda gratidão à Caritas Italiana e a outros membros da família Caritas Internationalis pela sua participação na assistência aos sobreviventes do terramoto e tsunami de Aceh. Que o espírito de solidariedade e compaixão sejam sempre os principais valores e princípios na ajuda aos necessitados.”