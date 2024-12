Taizé, em Tallinn, o encontro europeu de jovens

Milhares de rapazes e moças na capital da Estônia para dar vida à 47ª Peregrinação de confiança sobre a Terra, que terminará em 1º de janeiro. Irmão Matthew, prior da comunidade de Taizé: “o tema deste ano é ‘Esperar para além de toda esperança’ e a nossa oração pode ser um sinal do desejo dos jovens de viver uma fraternidade em Cristo que leve à verdadeira paz”.

Federico Piana – Vatican News

Encontrar-se em Tallinn não é mera coincidência, mas representa um símbolo. Poderoso. “Este ano, em um momento tão delicado da história, pareceu-nos particularmente importante estarmos presentes como testemunhas da paz na capital de uma pequena nação no leste da Europa e a poucos passos da Rússia”.

Sinal de fraternidade

Quando o irmão Matthew usa o plural, ele tem apenas uma coisa em mente: os milhares de jovens europeus, que desde o dia 28 último, estão participando da 47ª Peregrinação de confiança sobre a Terra, organizada pela comunidade de Taizé, que terminará no próximo dia 1º de janeiro. Certamente, o prior da realidade monástica ecumênica cristã - hoje composta por cerca de oitenta irmãos e irmãs católicos, anglicanos e protestantes - faz questão de salientar à mídia vaticana que “não viemos aqui para oferecer soluções fáceis: estamos aqui para rezar todos juntos, entre os cristãos. E a oração pode ser um sinal do desejo dos jovens de viver uma fraternidade em Cristo que, então, leva à verdadeira paz”.

Trabalhando juntos pela unidade

A dimensão ecumênica que permeia todo o evento - que tem sido realizado em diferentes locais da Europa desde 1978 - também pode ser percebida na organização deste ano, que envolveu totalmente o Conselho de Igrejas Cristãs da Estônia: “A maior igreja é a luterana, mas também a católica e várias igrejas ortodoxas e batistas colaboraram. Esse envolvimento é muito importante para nós”.

Ecumenismo prático

Um ecumenismo que também é prático porque os jovens, durante todo o período do evento, são hospedados em diferentes comunidades cristãs: paróquias, famílias, centros religiosos, escolas. “Pela manhã, sempre começamos com um momento de oração, com cantos, com a escuta da Palavra de Deus. Em seguida, não faltam momentos de silêncio e um tempo apropriado para a discussão entre os jovens e seus anfitriões, a fim de chegar ao fundo das raízes da fraternidade”.

Oração no centro

As orações, todos os dias, serão realizadas em três igrejas no centro da cidade: duas luteranas e uma batista. “À tarde, estão planejados vários workshops dedicados a diferentes tópicos: da cultura ao meio ambiente, do compromisso concreto na sociedade ao compromisso na fé. A noite terminará com uma oração coletiva no estádio do gelo preparado para a ocasião”.

A ligação com o Jubileu

O irmão Matthew, então, aponta uma coincidência providencial: a 47ª Peregrinação da confiança sobre a Terra deste ano começou logo depois da abertura do Jubileu 2025, centrado na esperança: “e sabe como eu quis intitular minha carta que concretizava o tema central de nosso encontro? Esperar para além de toda esperança”. O texto foi escrito usando um método talvez incomum, mas eficaz: o prior ouviu, diretamente e sem nenhuma mediação, as histórias de jovens que vivem em situações difíceis e, às vezes, desesperadoras: “coletei as histórias de quem vive no Líbano, em Belém, em Mianmar. Porque é fácil falar sobre esperança quando se vive em tranquilidade. Mas para realmente entender o que ela é, temos que meditar sobre esses testemunhos”.

Ouvir para entender

Ele não hesita em comparar o que ouviu a um milagre: “é verdade. Pude entender o importante papel que a fé desempenha na vida desses jovens. E como a fé na Ressurreição os ajuda a perceber que o sofrimento e a morte não terão a última palavra. E o que mais me impressionou foi a resiliência deles: apesar de tudo, eles tentam seguir em frente. Para mim, esse é um grande desafio”.

Tempos de mudança

O irmão Matthew certamente não consegue apagar de sua mente a lembrança do primeiro encontro de jovens europeus que a comunidade de Taizé organizou em Paris, em 1978. Mas, desde então, o mundo não tem sido o mesmo, nem os jovens. “Nos últimos anos, tentamos aumentar a colaboração com as igrejas locais, porque este não é um encontro de Taizé, da nossa comunidade, mas um evento ecumênico. Criamos o programa juntos. Em comparação com trinta anos atrás, os encontros se tornaram menores, mas há mais experiência na vida das igrejas locais”.