Bispos do Sri Lanka alertam fiéis: “não se deixem enganar” pelas fake news

As notícias de uma “ordenação episcopal” de um pastor evangélico do Sri Lanka criou confusão entre os fiéis católicos no Sri Lanka, o que obrigou a Conferência Episcopal local se manifestar para esclarecer a doutrina: “Um bispo católico está em continuidade com os sucessores dos apóstolos de Jesus. Cada bispo católico é um dos sucessores diretos dos apóstolos”.

Em uma sociedade onde tudo está interligado e o fluxo de informações e notícias é cada vez mais rápido e substancial, as fake news entram na ordem do dia. Não é preciso muito para tornarem-se virais: entre likes e compartilhamentos, saltam de um chat para outro, chegando a todos os cantos do planeta, criando muitas vezes confusão e caos também em nível social, e mesmo em relação a questões que dizem respeito à vida dos fiéis.

Exemplo disso, foi a nomeação de um controverso pastor evangélico, apresentada como uma ordenação episcopal católica. O fato aconteceu no Sri Lanka, onde algumas notícias divulgadas na imprensa local criaram confusão entre os fiéis católicos, a ponto de obrigar a Conferência Episcopal do Sri Lanka a intervir em defesa da fé católica.

Era final de novembro de 2024, quando dos Estados Unidos chegaram notícias referentes à “ordenação episcopal” do pastor evangélico do Sri Lanka Jerome Fernando, fundador da chamada “Igreja Gloriosa”, ordenado bispo por Sir Madhu Krishan, à frente do Sínodo das Igrejas Diocesanas Apostólicas Globais dos Estados Unidos.

Em seu site, eles se definem como "uma instituição independente legalmente estabelecida nos EUA" que constitui "a ala espiritual eclesiástica (chamada Full Gospel, ndr.) da AUGP GLOBAL PEACE FOUNDATION USA". Trata-se de uma rede eclesial evangélica.

Jerônimo Fernando se autodenomina “o profeta” e já há algum tempo criou a “Cúpula Milagrosa”, um grande auditório com capacidade para receber até 5 mil pessoas, localizado nos arredores de Colombo onde celebra ritos transmitidos ao vivo pela TV e onde afirma realizar milagres.

No final de novembro, a notícia de sua “ordenação” como bispo na rede evangélica à qual está ligado, viralizou no Sri Lanka, criando transtornos entre os fiéis católicos, pois a mensagem divulgada pela mídia dava a entender tratar-se de um pastor que havia sido ordenado novo bispo católico.

Conhecido por muitos no Sri Lanka por seu passado como jogador de críquete profissional, Jerome Fernando se tornou uma sensação no país em maio do ano passado, quando, durante um sermão, fez declarações polêmicas sobre o budismo, o hinduísmo e o islamismo. A frase que fez o caso explodir foi “Buda estava procurando a luz. Portanto, estava buscando Jesus." Isto provocou uma forte reação negativa por parte da comunidade budista, que representa 70% da população do país, que o acusou de intolerância religiosa.

Após uma investigação do Supremo Tribunal do Sri Lanka, ele foi preso em dezembro de 2023 ao retornar de uma viagem a Singapura. Libertado sob fiança em janeiro de 2024, com diversas restrições quanto às suas viagens ao estrangeiro e dentro do país e às suas declarações públicas sobre religião, volta agora aos noticiários como “bispo”.

A Conferência Episcopal Católica do Sri Lanka esclareceu o caso, colocando os pingos nos "is": “Jerome Fernando não é bispo da Igreja Católica”. O esclarecimento chegou por meio de uma nota assinada por dom JD Anthony Jayakody, secretário geral da mesma Conferência Episcopal.

“Jerônimo Fernando, que não tem uma sucessão apostólica oficial na Igreja Católica, não é um bispo católico. Um bispo católico está em continuidade com os sucessores dos apóstolos de Jesus. Cada bispo católico é um dos sucessores diretos dos apóstolos”.

Assim, da confusão criada, a necessidade da exortação dirigida aos católicos do Sri Lanka “para não se deixarem enganar por tais informações”.

*Agência Fides