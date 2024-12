Natal na Sant'Egídio: o almoço que abre à esperança

No início do Jubileu, uma mesa sem fronteiras com moradores de rua, idosos, famílias em dificuldade: 80 mil pessoas almoçando na Itália e 250 mil em todo o mundo para enviar uma mensagem de paz e solidariedade

Um Natal para além da solidão, no Jubileu que tem como tema a esperança. Uma grande festa promovida pela Comunidade de Sant'Egidio que, a partir da Basílica de Santa Maria in Trastevere - onde se realizou o primeiro almoço de Natal com os pobres, em 1982 - se espalhou por muitos outros bairros de Roma e em cerca de uma centena das cidades italianas, com 80 mil pessoas sentadas à mesa. O mesmo evento, neste 25 de dezembro, também se realiza em cerca de setenta outros países ao redor do mundo, com 250 mil convidados.

Um almoço “em família” segundo a tradição

À hora do almoço, a Basílica no Bairro Trastevere estava repleta de pessoas em condição de rua, idosos, famílias em dificuldade, refugiados, incluindo algumas pessoas que chegaram a Itália graças aos corredores humanitários. Para o banquete festivo, onde pessoas da comunidade se sentam para almoçar com os convidados, o cardápio foi tradicional: lasanha, almôndegas, lentilhas, sobremesas de Natal. Uma mesa onde se confunde quem serve e quem é servido e onde todos receberam um presente personalizado, como acontece em toda família.

Tradicional almoço de Natal para necessitados e pobres organizado pela Comunidade de Sant'Egidio na Basílica de Santa Maria em Trastevere, em Roma

O número de apoiadores e o comprometimento dos voluntários

“Todas as iniciativas previstas - afirma a Comunidade em uma nota de imprensa - são possíveis graças ao apoio de numerosos voluntários e ao número de solidariedade 45586, ativo até 29 de dezembro, para enviar uma forte mensagem de esperança não só a quem passa por dificuldades pessoais e familiares, mas a todos, em um tempo marcado por crises profundas em diversas partes do mundo e por demasiadas guerras”.

Iniciativas nas prisões

Estão previstas iniciativas de solidariedade durante todo o período de Natal, com distribuição de refeições e presentes, inclusive nas prisões italianas, como em Roma, na quinta-feira, 26 de dezembro, em Rebibbia e Regina Coeli.