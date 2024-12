Gana: as irmãs ensinam a plantar árvores com o projeto “Crescer para um amanhã mais verde”

A Diretora da Escola do Santo Rosário, Donkorkrom, que ajuda as crianças a plantar árvores no complexo escolar

As Irmãs Missionárias de Nossa Senhora do Santo Rosário, no Gana, lançaram um projeto para plantar árvores, relva e flores no terreno das suas estruturas, como forma de contribuir para o cuidado do ambiente, garantindo um futuro mais verde.

Sylvie Lum Cho

O abatimento de árvores para a combustão de carvão é comum no Gana, uma forma do que é referido na linguagem local como “Galamsey”.

A questão da galamsey foi um tema muito discutido, tanto pela Conferência Episcopal Católica do Gana (CECG) como pela Conferência dos Superiores Maiores dos Religiosos do Gana (CSMR-Gh), que redigiram uma oração contra a extração ilegal e a destruição do ambiente, que se recita em todas as comunidades religiosas do Gana.

O problema da desflorestação nas planícies de Afram

O abatimento das árvores causa vários e graves problemas ambientais no Gana, entre os quais as alterações climáticas. A prática pode levar a temperaturas extremas e à erosão do solo, o que provoca a sua degradação e o esgotamento dos nutrientes, expondo a terra a inundações e deslizamentos e tornando a agricultura um desafio.

Pode também conduzir a graves crises hídricas. As árvores desempenham um papel fundamental na regulação do ciclo da água, absorvendo a precipitação, reabastecendo as reservas hídricas subterrâneas e regulando o caudal dos rios. De facto, a cidade de Donkorkrom é banhada por três rios principais: o Volta, o Afram e o Obosum, mas continua a sofrer de crises hídricas.

A Diretora, Ir. Stella Nwosu, no complexo escolar

A contribuição das Irmãs Missionárias do Santo Rosário

Para evitar algumas destas condições vividas nas planícies de Afram, as Irmãs Missionárias do Santo Rosário plantaram, por vários anos, árvores e flores nos terrenos da sua escola. Mesmo com os seus recursos limitados, continuaram a privilegiar a cultivação destas plantas verdes, para bem de todos.

Confiando na Divina Providência, no espírito do bispo Joseph Shanahan, CSSp, seu fundador, e inspirando-se na encíclica do Papa Francisco Laudato sì, que apela ao cuidado da Terra, a nossa casa comum, as irmãs IMSR no Gana continuaram a levar a cabo este apostolado de plantar e cultivar árvores.

Todos os anos, as crianças das instituições geridas pelas irmãs plantam árvores e são ensinadas a cultivar a terra. Ao longo dos anos, as plantas cresceram e contribuíram notavelmente para a beleza natural do terreno. As árvores estão a crescer para dar abrigo às crianças durante as atividades ao ar livre no húmido Donkorkrom. Criam, também, um ambiente favorável à aprendizagem, com a relva que se difunde para facilitar a circulação no complexo e eliminar a lama na estação das chuvas, criando um parque infantil adequado para as crianças.

Alunos e professores da ESR plantam flores em frente ao bloco administrativo para assinalar o Green Ghana, 2023

A posição do Gana sobre a plantação de árvores

A edição de 2024 da Green Ghana Tree Planting nas planícies de Afram foi lançada em junho pela Comissão florestal das planícies de Kwahu Afram na sala da assembleia de distrito de Donkorkrom, em colaboração com as partes interessadas dos distritos Norte e Sul. A edição deste ano tem como tema: “Crescer por um amanhã mais verde”, um evento em que estiveram presentes duas irmãs das IMSR.

A iniciativa de plantar árvores é uma missão conjunta do Estado e da Igreja. O governo considera a Igreja e as religiosas como precursoras, notando que as instituições que dirigem são bem administradas. Isto levou as religiosas a aceitarem o desafio de estabelecer o ritmo de plantação das árvores para aqueles que virão depois.

O lançamento do Green Ghana, 2024, na Assembleia distrital IMSR, Região do Gana

Manter os terrenos da escola no meio da realidade das Afram Plains

Estima-se que 80% da população vive abaixo do limiar da pobreza. As migrações em busca de alimentos e de rendimentos para superar as condições de pobreza tendem a perturbar o desenvolvimento da zona, comprometendo assim o bom funcionamento das escolas e de outras instituições, tanto privadas como públicas.

Manter os terrenos escolares num ambiente como este não foi fácil para a direção da escola. O custo de manutenção é muito elevado e há sempre a necessidade de contratar mais empregados.

As Irmãs Missionárias de Nossa Senhora do Santo Rosário procuraram gerir com sucesso as suas escolas neste contexto desafiante.

Segundo com as irmãs, o seu carisma missionário exprime-se na disponibilidade para serem enviadas para além das fronteiras dos próprios países e culturas, a fim de partilhar a Boa Nova com quem se encontre em necessidade.