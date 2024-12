Síria, bombardeado o colégio franciscano Terra Sancta de Aleppo: sem vítimas

Danos graves causados por um ataque russo ao instituto dentro do convento. Vice-primeiro-ministro italiano Tajani: apelo a todas as partes envolvidas no conflito para que protejam a população. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, a segunda maior cidade da Síria está completamente fora do controle do governo Assad pela primeira vez desde o início do conflito. Milhares de civis em fuga, enquanto o Irã garante apoio máximo “contra os terroristas”.

Vatican News

O Colégio franciscano Terra Sancta, em Aleppo, foi atingido neste domingo (01/12) por um ataque russo que causou sérios danos. A notícia, que chegou nas últimas horas, foi confirmada pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que em sua conta no X faz “um apelo a todas as partes envolvidas no conflito na Síria para que protejam a população civil”. “Continuamos a garantir toda a assistência possível aos italianos na Síria”, escreve Tajani. Como os franciscanos de Aleppo relataram à mídia do Vaticano, “não há vítimas” no instituto localizado dentro do complexo do convento, perto da igreja onde a celebração da missa do primeiro domingo do Advento estava programada para a noite.

Patton: em oração pela Síria martirizada

O Custódio da Terra Santa, padre Francesco Patton, também confirmou em uma nota emitida à noite que “graças a Deus, não há vítimas ou feridos, apenas o edifício foi danificado” pela bomba que caiu no Colégio à tarde. “Nossos frades e os fiéis da paróquia estão todos bem. Da nossa Cúria estamos em contato constante com eles. Eles nos relatam, por enquanto, uma crescente tensão e medo da população civil de Aleppo devido aos imprevisíveis desenvolvimentos do confronto em curso”, informa o padre custódio, que convida os frades, os cristãos da Terra Santa e todas as igrejas a se unirem ‘em oração pela paz na Síria atormentada por longos anos de guerra e violência’. “A palavra de Deus neste primeiro domingo do Advento”, continua Patton, “nos convida a manter viva a esperança de uma perspectiva de paz. Acolhamos essa exortação e oremos para que ela se concretize para nossos irmãos e irmãs sírios”.

Aleppo nas mãos dos rebeldes

O bombardeio do Colégio Terra Sancta é uma das consequências do caos em que a Síria mergulhou em menos de cinco dias. Pela primeira vez desde o início do conflito, em 2012, Aleppo, a segunda maior cidade do país e uma das mais antigas do mundo, que já foi palco de uma sangrenta batalha em 2016, está nas mãos dos rebeldes jihadistas anti-Assad, após oito anos de controle do governo. A confirmação vem de ativistas do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização não governamental com sede em Londres, mas com uma rede de ativistas no local. Os jihadistas do Hayat Tahrir al-Sham e as facções rebeldes aliadas 'controlam a cidade de Aleppo, com exceção dos bairros controlados pelas forças curdas'. Pela primeira vez desde o início do conflito, a cidade de Aleppo está fora do controle das forças do regime sírio”, disse Rami Abdel Rahman, chefe do Observatório, à agência Afp.

Com o apoio das forças aéreas russas, o exército do governo sírio lançou um contra-ataque na noite de sábado: o Ministério da Defesa de Moscou informou que “ataques com mísseis e bombas foram realizados em locais de reunião de militantes, postos de controle, armazéns e posições de artilharia”.

Apoio do Irã

“Contra os grupos terroristas”, o Irã expressou seu total apoio ao governo e ao exército sírios. Essa foi a declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, citado pela agência de notícias Irna. No sábado, o próprio Araghchi anunciou que visitaria Damasco para levar a mensagem de apoio da República Islâmica ao aliado Assad.

Vítimas e pessoas deslocadas

Desde o início da violência, há cerca de cinco dias, houve mais de 300 mortos e pelo menos 15.000 deslocados, de acordo com as Nações Unidas. Os números devem aumentar nas próximas horas, considerando que as forças jihadistas também entraram na região de Hama, no centro da Síria. Enquanto isso, a ONU iniciou a evacuação de Aleppo em direção a Damasco, no primeiro comboio de carros com alguns italianos a bordo. A agência de notícias do governo Sana parou de enviar notícias, pistas que fazem muitos especularem sobre um golpe contra Bashar al Assad, que, em vez disso, garante que a Síria “derrotará os terroristas”.

Medos e esperanças da população

Enquanto isso, as pessoas continuam a ter esperança, como explicam alguns habitantes de Aleppo que, em algumas comunicações via WhatsApp, dizem que “vivem dia após dia”, pensando em “quando não viveremos mais essa situação dramática”. Entre bombardeios, toques de recolher, tiros de morteiro e franco-atiradores, “a vida cotidiana não é fácil” e “as pessoas têm medo”. “As ruas estão vazias porque há medo de tiros de morteiro contra as pessoas. Até mesmo nos hospitais próximos a Damasco a equipe foi embora. Estamos reduzidos a um mínimo... Há angústia”.

O apelo do núncio Zenari

Um apelo para poupar os civis em Aleppo vem do núncio apostólico em Damasco, cardeal Mario Zenari, que - ao telefone com a agência Adnkronos - enfatiza que a Igreja Católica, “uma pequena minoria na Síria”, não tem forças suficientes para desempenhar um papel mediador no contexto de Aleppo. Também porque “durante a guerra, perdemos dois terços dos cristãos”, diz o cardeal. Sua esperança, ao ouvir as declarações dos jihadistas e das forças aliadas que ocuparam Aleppo, é que a população civil não se envolva nos confrontos: “Esses insurgentes nos garantiram que não tocarão os civis e até agora o fizeram. Eles lhes deram instruções para ficarem em casa. Mas é óbvio que, de uma forma ou de outra, as pessoas estão envolvidas”. Isso é demonstrado pelas dezenas de milhares de pessoas que foram deslocadas desde o início dos confrontos. O que a comunidade internacional poderia fazer, sugere Zenari, é trabalhar para “prevenir o conflito”, porque “a comunidade internacional sempre se move tarde”. No entanto, o conflito israelense-palestino era previsível. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia era previsível”, ressalta o cardeal. “A comunidade internacional deve agir primeiro, para evitar conflitos, e não agir depois para juntar os cacos”.

“Toda a Síria está sofrendo e as pessoas não têm mais esperança”, continuou o cardeal, que está na Síria há dezesseis anos. “Para os sírios, a única esperança é poder escapar desse país” e o primeiro ‘destino é a Europa’. De acordo com o núncio, “a tomada de Aleppo terá consequências nesse sentido, pois dará um novo impulso à emigração para a Europa”. Alguns “através de corredores humanitários, outros através de métodos de risco de vida. Mas eles estão dispostos a fazer isso, não têm alternativa”. Especialmente os jovens.