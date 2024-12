Santuário Cristo Redentor presente na Exposição “100 Presépios no Vaticano”

O reitor do Santuário, Padre Omar Raposo, destaca a relevância do presépio. “A presença do presépio na Exposição ‘100 Presépios no Vaticano’ representa o compromisso do Santuário com a promoção da fé e da ecologia integral”.

O presépio “Esperança de Vida: Cuidado com a Criação”, do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor em parceria com o Instituto Redemptor, a Artesa Design e as artesãs Eva Gomes, conhecida como Tia Eva, e Fabiana Barrocas, foi selecionado para representar o Brasil na renomada Exposição “100 Presépios no Vaticano”. O evento está sendo realizado na Colunata da PraçaSão Pedro, entre 8 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025. Pela primeira vez, um presépio brasileiro participa da exposição no Vaticano.

Os mantadores do presépio no Vaticano

Inspirado na Encíclica "Laudato sì", do Papa Francisco, o presépio promove uma reflexão sobre o cuidado com o meio ambiente. Confeccionado exclusivamente com materiais naturais e biodegradáveis – como taboa, fibra de bananeira, palha de milho e fibra de coco –, todos provenientes da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, o projeto reflete um compromisso com o uso responsável dos recursos naturais e a valorização do trabalho artesanal brasileiro. A direção de arte e o design são assinados por Luiza Bomeny, reforçando o conceito criativo e sustentável da iniciativa. Os personagens foram feitos por Tia Eva e a cenografia por Fabiana.

Presépio do Cristo Redentor

“Ah, eu vejo esse presépio como um abraço na natureza e na fé”, comenta Tia Eva, mestre artesã desde os anos 1970. Ela aprendeu o ofício com os pais, que trabalhavam com fibras naturais, e hoje é referência em esculturas sacras. “É bonito pensar que, lá no Vaticano, as pessoas vão ver um pedacinho da nossa cultura e da nossa terra.”

Cardeal Tempesta visita a Exposição

“É uma alegria enorme ver nosso artesanato ganhando o mundo! E uma honra estar em um lugar tão especial como o Vaticano. Isso para mim é um sinal divino de que estou no caminho certo, levando o design que acredito tanto para potencializar o trabalho desses grandes talentos que são nossos artesãos brasileiros”, destaca Luiza Bomeny.

“Sinto que o presépio alcançou seu principal destino no centro de peregrinação do catolicismo, o Vaticano, levando consigo toda a arte, o amor, a fé e a brasilidade de nosso povo. Foi uma honra criar e manifestar junto à toda equipe os valores e virtudes da Sagrada Família”, afirma Fabiana Barrocas.

Montagem do Presépio no Vaticano

A participação na exposição representa um marco importante, promovendo o artesanato sustentável e gerando impacto social ao criar emprego e renda para artesãos locais. “O presépio leva uma mensagem de esperança e de que a sustentabilidade é possível em qualquer tradição cultural ou religiosa”, afirma Marcos Martins, gestor ambiental do Santuário e responsável pelo projeto, junto à designer de interiores Alessandra Amaral.

Montagem do Presépio no Vaticano

O reitor do Santuário, Padre Omar Raposo, destaca a relevância do presépio. “A presença do presépio na Exposição ‘100 Presépios no Vaticano’ representa o compromisso do Santuário com a promoção da fé e da ecologia integral. Este projeto leva ao mundo a mensagem de que nossa espiritualidade está conectada ao cuidado com a nossa Casa Comum.”

Além disso, o evento organizado pelo Dicastério para a Evangelização faz parte da série “O Jubileu é Cultura”, em preparação ao Jubileu de 2025, e carrega uma mensagem de esperança ao relembrar que a simplicidade da manjedoura é a essência da vida e da esperança universal.