Revista Família Cristã comemora 90 anos

Ela é um marco entre as publicações nacionais, pois foi impressa ininterruptamente por 86 anos pela Paulinas Editora. A Revista Família Cristã é referência na imprensa católica brasileira, lançada em 08 de dezembro de 1934, comemorando 90 anos de existência!

Porém, comemorar 90 anos não se reduz apenas à sua longevidade. Esta é a celebração da realização de um objetivo claro, firme e constante em levar a formação humana, cristã, cultural e espiritual às famílias. “Família Cristã é a realização missionária de evangelizar segundo as diretrizes da Igreja Católica. Estamos comemorando um trabalho evangelizador que cresceu, se renovou, se atualizou em várias dimensões, segundo as exigências comunicacionais das transformações da sociedade”, afirma a jornalista e doutora em Ciências da Comunicação, Irmã Joana T. Puntel, fsp.

Do impresso ao digital

A revista – que deixou de ser impressa e passou a publicar seus conteúdos no universo digital no ano de 2020 –, integra agora o Portal Paulinas. “Tudo isso para facilitar o acesso dos leitores, a ideia é que, ao pensar em qualquer coisa relacionada à marca Paulinas, as pessoas encontrem num único endereço (www.universo.paulinas.com.br)”, explica a diretora do portal, Irmã Viviani Moura, fsp.

Catequistas, pais, avós, educadores, agentes de pastoral... todo mundo tem uma história relacionada à Família Cristã para contar! É comum se lembrarem de ler a revista na casa dos avós, de usar as reportagens como objeto de estudo e de guardarem com carinho alguns exemplares especiais.

Valores humanos

Isso é fruto da elaboração de pautas jornalísticas que têm presente o ser humano como personagem central. “Um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tem direitos e deveres na sociedade, que é chamado a viver o seu batismo, a testemunhar e comunicar a sua fé cristã. Por isso, as matérias da Família Cristã brotavam sempre da realidade onde viviam as pessoas, com os desafios e as esperanças de quem ajuda a construir um mundo melhor”, acrescenta Ir. Joana.

Família Cristã representa uma marca forte, presente na memória e no emocional das pessoas que até hoje relatam que cresceram lendo suas páginas. Ao longo do tempo, ela foi moldando novos cristãos, tornou-se “comida” que alimentou muitas gerações. A comemoração dos 90 anos é o motivo perfeito para retomar sua presença no cotidiano das famílias brasileiras.

Resgatando memórias

Irmã Joana T. Puntel, fsp, atuou por muitos anos na Revista Família Cristã e produziu reportagens históricas na região Amazônica. Muitas dessas matérias estão no livro “Comunicar a memória – O jornalismo no coração da Amazônia”, da Paulinas Editora.

Aqui ela destaca algumas memórias, confira:

“Quero apontar as grandes reportagens que realizamos na região Amazônica, quando se chegava de avião até Manaus e daí em diante subindo ora o Rio Negro, ora o Rio Solimões, por 12 dias, para encontrar as comunidades ribeirinhas, indígenas, seringueiros, prelazias, situações de injustiça por questões de terras, onde os pobres não sabiam de seus direitos e missionários ajudavam a formar comunidades, construir pontes para a educação, para as pessoas se sentirem mais humanas e o quanto são amadas por Deus.

A FC testemunhou tudo isso para o Brasil inteiro, pois na época ainda não era comum a internet. A revista levava o conhecimento e a vida de quem vivia longe do movimento urbano. Um fato muito importante que ficou registrado na revista Família Cristã, foram matérias com os três grandes bispos profetas do Brasil a caminho da beatificação. Santos já para quem os conheceu e realizou entrevista com eles: D. Helder Câmara; D. Luciano Mendes de Almeida, D. José Maria Pires.

Certamente, as gerações futuras poderão encontrar na Família Cristã uma “enciclopédia” da coragem e do que significou o trabalho evangelizador de tantos missionários e leigos ao longo dos anos. A força do alto que os animava é ainda a mesma força que temos hoje. As gerações mais jovens podem encontrar, ao longo dos 90 anos da Família Cristã, exemplos de firmeza, de formação cristã e vivência dos valores. Podem agora tornar-se objeto de pesquisa para estudos superiores sobre a missão da Igreja no Brasil”.

