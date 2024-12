Aberta Porta Santa em S. João de Latrão, Reina: ser para cada irmão sinal de esperança

Não hesitemos em atravessar a Porta que conduz ao coração de Deus, imagem viva de seus braços abertos para nos acolher. Entremos com confiança, provemos e contemplemos como o Senhor é bom; e, uma vez que tenhamos experimentado a alegria dessa pertença filial, tornemo-nos incansáveis semeadores de esperança e construtores de fraternidade: foi a exortação do cardeal Baldo Reina na Missa de abertura da Porta Santa da Basílica de São João de Latrão, este domingo (29/12), festa da Sagrada Família

Raimundo de Lima – Vatican News

Com grande alegria vivenciamos o gesto da abertura da Porta Santa em nossa Catedral; com ele quisemos renovar nossa profissão de fé em Cristo, a Porta da nossa salvação, confirmando nosso compromisso de ser para cada irmão e irmã um sinal concreto de esperança, abrindo a porta do nosso coração por meio de sentimentos de misericórdia, bondade e justiça.

Com essas palavras, o vigário geral do Papa para a Diocese de Roma e arcipreste da Basílica de São João de Latrão, cardeal Baldo Reina, iniciou este domingo (29/12) a homilia da Missa na qual abriu a Porta Santa da referida basílica, sede da Diocese de Roma, marcando o início do Ano jubilar em todas as diocese do mundo.

O purpurado ressaltou o significado ainda maior da celebração por estar inscrita na festa da Sagrada Família de Nazaré, modelo de toda comunidade doméstica e espelho da comunhão trinitária.

“O convite que surge dessa celebração – destacou - é o de nos reconhecermos como família de Deus, chamados a crescer na unidade e na caridade mútua, e a apoiar com oração todas as famílias, especialmente aquelas que passam por dificuldades e sofrimentos. O gesto simbólico de algumas famílias que atravessaram a Porta Santa ao lado dos concelebrantes é um testemunho eloquente dessa missão, que sentimos ser particularmente urgente em nosso tempo”.

A Porta Santa pela qual passamos, continuou ele, “evoca o gesto diário que fazemos ao cruzar a soleira de nossas casas. Essa porta, agora escancarada, introduziu-nos não apenas na casa do Senhor, mas nas profundezas de seu coração”.

O vigário do Papa para a Diocese de Roma ressaltou que a Palavra de Deus proclamada nos ajuda a meditar em nossa identidade como filho no Filho.

“Ser filhos de Deus é uma realidade fundamental que nos introduz em um relacionamento vivo e transformador com o Pai. A fé se configura como uma experiência profunda de relacionamento, que nos insere na dinâmica da filiação divina. Essa verdade exige uma redescoberta contínua, um retorno incessante à fonte do amor paternal de Deus, que ilumina o significado autêntico de nosso ser e agir.”

Sob essa luz, o cardeal Reina tomou a parábola do Pai misericordioso como um espelho no qual somos convidados a nos reconhecer. Retomando a conhecida parábola do Filho pródigo, o purpurado afirmou que “ser filho não é uma condição conquistada ou merecida, mas um presente que se baseia no amor incondicional do pai.

Há um detalhe nessa parábola, prosseguiu, que nos convida a contemplar novamente a imagem da porta, aquela mesma porta pela qual passamos e pela qual continuaremos a passar no decorrer deste ano de graça. No momento em que o filho se põe a caminho para voltar, São Lucas enfatiza com precisão comovente: “estando ele ainda longe” (Lc 15,20). “Aqui se revela um traço extraordinário do coração paterno: o pai não apenas esperou, mas vigiou com esperança inabalável e, ao ver o filho de longe, sente em si o tremor da compaixão. Ele não espera, mas corre até ele, abraça-o e beija-o com infinita ternura”, ressaltou.

Imaginamos a corrida desse pai que não se cansa de amar, nós o vemos se aproximando de braços abertos. Esses braços abertos são a porta santa. “Não importa quão longe tenhamos ido, não importa o que tenhamos feito, desperdiçado ou arruinado. No momento em que decidirmos voltar, nunca encontraremos uma porta fechada, mas um abraço que nos acolhe e abençoa”, disse ainda.

“Não hesitemos em atravessar a Porta que conduz ao coração de Deus, imagem viva de seus braços abertos para nos acolher. Entremos com confiança, provemos e contemplemos como o Senhor é bom; e, uma vez que tenhamos experimentado a alegria dessa pertença filial, tornemo-nos incansáveis semeadores de esperança e construtores de fraternidade.”

Hoje, ao passarmos por esta Porta que são os braços do Pai, disse por fim o cardeal Reina, nosso pensamento se volta com especial compaixão para aqueles que, como o filho mais novo da parábola, sentem-se distantes e indignos, e para aqueles que, como o filho mais velho, carregam no coração o peso de uma profunda amargura e não se sentem mais como filhos amados. Pensemos nos doentes, nos presos, nos marcados pela dor, pela solidão, pela pobreza ou pelo fracasso; naqueles que deixaram seus braços caírem por causa do desânimo ou da falta de sentido; naqueles que pararam de buscar os braços do Pai por estarem fechados em si mesmos ou na segurança das coisas mundanas.

“Neste mundo dilacerado por guerras, discórdias e desigualdades - concluiu -, estendamos nossos braços a todos; asseguremos que um reflexo do amor de Deus passe por nossos braços abertos. Não nos salvaremos sozinhos, mas como uma família, e então é a fraternidade que devemos cultivar ao máximo de nossas forças!”