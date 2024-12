Construir comunidades, transformar vidas: a missão de mais de 50 anos de Irmã Luke no mundo

O trabalho da religiosa com voluntários para a construção de uma casa no Belize, na América Central

Da construção de casas em países em desenvolvimento até ajudar os moradores atingidos por furacões nos Estados Unidos. A Irmã Luke Boiarski, das Irmãs da Caridade de Nazaré, passou os últimos 54 anos da vida religiosa unindo pessoas para cuidar de outras através de novas e criativas maneiras.

Florina Joseph

A Irmã Luke Boiarski, uma amante da arte e das pessoas, sempre procurou ser um farol para a voz de Deus, usando apaixonadamente os seus dons e talentos para ajudar os outros. Nascida na cidade de Bellaire, Ohio, nos Estados Unidos, a religiosa cresceu num lar intergeracional que incluía avós, tios e primos. Orgulhosa das origens italianas e polonesas, reflete: «desde cedo, tive a oportunidade de me relacionar com diferentes épocas e culturas, o que foi uma vantagem maravilhosa para mim».

A vocação

«As vocações são interceptadas», diz Irmã Luke, inspirada a juntar-se às Irmãs da Caridade de Nazaré pelo amor e dedicação que observou durante os seus anos de escola. «Se ouvires algo no teu coração que fala de um caminho que queres seguir, escuta-o; Deus fala através do teu coração. É muito simples», acrescenta ela, na congregação há 54 anos.

Irmã Luke, uma idosa assistida e um voluntário no Belize

O ministério do voluntariado

Como diretora vocacional, as mulheres escreviam à Ir. Luke expressando o desejo de estar a serviço, não necessariamente através de um estilo de Vida Consagrada. Com esses desejos em mente, ajudou a iniciar um trabalho de voluntariado que acolhia tanto mulheres como homens no apoio aos necessitados, fornecendo ajuda com alojamento e necessidades básicas.

Empregando os dons naturais de “recolhedora de pessoas”, a religiosa convidava outras pessoas a realizar projetos de serviço concreto em países como Belize, Botswana, Índia, Nepal, além de localidades nos Estados Unidos, como Apalaches, Mississippi, Montana e Nova Orleães.

«Os voluntários não são ricos; pagam os seus próprios bilhetes, poupam o dinheiro das férias e renunciam a outros luxos em nome do serviço», explica a Irmã Luke:

“Eles estão cheios da graça de Deus e simplesmente querem ajudar.”

A obra de socorro nas calamidades

Sob a liderança de Ir. Luke, o programa de voluntariado expandiu-se significativamente com as suas equipes construindo mais de 27 casas para o povo do Belize, na América Central.

Numa das vezes, quando as cheias cancelaram uma viagem planejada para a Reserva Blackfoot no Montana, a Ir. Luke adaptou-se rapidamente, levando voluntários para Joplin, Missouri, a fim de ajudar os sobreviventes do tornado. Ela lembra dessa mudança de planos como um momento de intervenção divina. Antes de partir, uma amiga mostrou-se preocupada com as incertezas, ao que a Ir. Luke conseguiu responder apenas: «não sei, sinto-me chamada a mudar a direção em que os voluntários deveriam ir». A amiga, alarmada, comentou: «Luke, assustas-me», ao que ela respondeu: «assusto-me a mim própria». Tal como Maria, a Irmã Luke sentiu-se incerta, mas estava disposta a responder ao chamamento.

A Irmã Luke e os voluntários em Joplin

Essa experiência levou à formação do Ministério de Assistência a Catástrofes da congregação, através do qual, desde então, tem conduzido equipes de assistência a áreas atingidas por catástrofes no Nepal, Indiana, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Virgínia Ocidental, Kentucky, Texas e em outras localidades.

Sempre criativa, Ir. Luke respondeu ao convite de Elaine Rhodes para iniciar uma obra de costura em Nazareth, no Kentucky, que conta atualmente com 23 mulheres que costuram roupa para crianças e para os voluntários quando vão em ações de socorro. A sua visão de um espaço acolhedor para os voluntários levou à criação da Casa de Voluntariado St. Joseph Carpenter.

Atualmente, mais de 500 voluntários estão ligados à Congregação das Irmãs da Caridade de Nazaré (ICN), em grande parte graças à liderança inspiradora da Irmã Luke. «É muito gratificante; por vezes, estamos fisicamente cansados, mas o nosso espírito nunca se esgota», observa.

A Irmã Luke e os voluntários durante operação de socorro após calamidade

A caridade viva

Muitos associados da ICN juntaram-se à congregação como voluntários. A Ir. Luke gosta de unir as pessoas, dizendo frequentemente: «é tudo uma questão de relações». Através da oração, do serviço e de conversas significativas, formam-se laços que mudam a vida.

Reconhecendo a importância de envolver os jovens adultos, a Ir. Luke e a Ir. Nancy Gerth fundaram o “Charity Alive”, um grupo que liga os jovens adultos à missão da ICN. As quatro componentes da iniciativa incluem o serviço, o aprofundamento da espiritualidade, a oferta de apoio mútuo e a procura de um objetivo.

Uma mensagem para o mundo

A chamada do Evangelho convida todas as religiosas a lerem os sinais dos tempos e a responderem à altura. A resposta de Ir. Luke levou-a a encontrar formas inovadoras de unir pessoas ao serviço de outras e das suas necessidades particulares de amor. «As pessoas são iguais», observa ela, ao acrescentar: «o que partilhamos é a nossa humanidade, e estamos todos à procura de Deus e de algo a que nos apegarmos nesta vida». O desejo de Irmã Luke é que todos experimentem a felicidade, dizendo:

“As pessoas mais alegres que conheci são aquelas que se dão a si mesmas para o bem de todos.”