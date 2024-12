Produção de hóstias de detentos do sul da Itália é dedicada a Carlo Acutis

A prisão de Vallo della Lucania, na província italiana de Salerno, inaugurou o novo laboratório para a produção de hóstias dedicado ao jovem beato que será canonizado pelo Papa Francisco em abril, durante o Jubileu. O bispo: a esperança que vem de Jesus deve ser comunicada aos que estão na prisão.

Roberta Barbi - Vatican News

Carlo Acutis costumava chamá-la de “o meu caminho para o Céu”, a Eucaristia, e quem sabe, talvez para alguns detentos ela possa se tornar a mesma coisa: é mais do que um trabalho, de fato, o que os detentos com contrato regular da cooperativa “Al Tuo fianco” (Ao seu lado) farão na nova fábrica de hóstias chamada “Pane quotidiano” (Pão diário), inaugurada dentro da prisão de Vallo della Lucania, na província italiana de Salerno, e dedicada ao jovem beato que será canonizado pelo Papa durante o Ano Santo. “O trabalho sempre dá dignidade e faz com que todos se sintam livres, não apenas os prisioneiros. Produzir esse artefato”, disse o bispo da diocese de Vallo della Lucania, dom Vincenzo Calvosa, à mídia do Vaticano, "fará com que eles se sintam não apenas parte da sociedade civil, mas parte da comunidade eclesial".

Uma ideia concretizada graças à rede

A paternidade da ideia está na direção da instituição correcional, mas como sozinho não se vai a lugar nenhum, enquanto que juntos podemos realizar grandes coisas, a instituição pediu a ajuda do bispo: “o projeto estava em andamento, faltavam algumas máquinas e móveis, depois havia o problema da contratação dos detentos”, conta o prelado, ”então pensei que com a diocese e a Caritas poderíamos financiar as instalações e também envolvi a diocese de Teggiano-Policastro com o bispo Antonio De Luca, que imediatamente abraçou a ideia, para procurar uma cooperativa para cuidar dos contratos. Agora, o 'Pane quotidiano' está começando bem: inicialmente dois detentos trabalharão lá, alternando-se por seis meses, depois serão substituídos por outros, para que possamos oferecer a todos essa oportunidade de também ajudar suas famílias com um pequeno salário. Abençoamos o maquinário e rezamos juntos pelo que para os detentos é, para todos os efeitos, uma oportunidade de redenção pessoal, amadurecimento e crescimento”, continuou o bispo. "Inicialmente, as hóstias serão oferecidas gratuitamente às paróquias da região da Campânia, mas depois esperamos que sejam comercializadas em toda a Itália".

Produção dedicada ao Beato Carlo Acutis

O Beato Carlo Acutis, além de ser muito ligado à Eucaristia, é uma figura muito importante nessa região italiana, onde costumava passar as férias de verão: “ele rezava com frequência no Santuário Eucarístico de São Mauro La Bruca”, diz dom Calvosa, “e tinha uma grande devoção mariana, que expressava em suas frequentes visitas ao Santuário de Nossa Senhora do Monte Sacro, em Novi Velia”. É por isso que a nova fábrica de hóstias foi dedicada a esse futuro santo, que será canonizado pelo Papa Francisco durante o Jubileu dos Adolescentes, no final de abril, no Vaticano: “certamente estaremos lá”, promete o bispo. “Carlo Acutis é muito importante para nós, especialmente para os jovens: antes desse laboratório em Vallo, dedicamos o oratório paroquial a ele".

O bispo e a diretora do instituto na inaguração do espaço

A esperança para os cristãos é Jesus na Eucaristia

Uma hóstia que vê a luz às portas do Jubileu é também um sinal de esperança, esse sentimento ao qual o Ano Santo é dedicado e que muitas vezes é difícil de comunicar àqueles que são privados da liberdade pessoal: “para nós, cristãos, a esperança é uma pessoa, é o Senhor que venceu a morte”, diz dom Calvosa. “Jesus nos diz que a conversão e a possibilidade de se redimir, de sair dos próprios erros, devem ser oferecidas a todos, assim como a experiência do Seu amor deve ser para todos, por meio da qual nos tornamos testemunhas da misericórdia e, de fato, da esperança. Na pequena realidade da penitenciária de Vallo della Lucania, onde a maioria dos detentos cometeu crimes de violência contra as mulheres, o bispo está próximo a eles: “no Natal, celebrarei a missa com eles novamente”, conclui o prelado, “apesar das falhas que carregam, eles precisam ser abraçados, ouvidos, acolhidos”. E esses são momentos que também são bons para mim como pastor, a presença e a proximidade são os principais ensinamentos que Jesus nos deu”.