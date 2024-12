Coletiva on-line de Pizzaballa com jornalistas sobre Natal na Terra Santa em meio à guerra

A coletiva de imprensa com o cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém, será transmitida via Zoom na próxima sexta-feira, 6 de dezembro. Para participar da palestra sobre os “Cristãos na Terra Santa - Um outro Natal sem paz?” basta se registrar gratuitamente pelo site da ACN (Aid to the Church in Need ou Ajuda à Igreja que Sofre).

Andressa Collet - Vatican News

"Apesar de toda esta grande violência, não devemos esquecer que a mensagem do Natal permanece, talvez neste momento ainda mais importante do que nunca. Deus se faz carne por amor e nos comunica uma nova maneira de estar no mundo que é dar a vida por amor, pelos outros."

Assim como o fez em 2023, o Patriarca Latino de Jerusalém se manifesta sobre o Natal que será vivido em 2024 através de uma coletiva de imprensa marcada para a próxima sexta-feira, 6 de dezembro, às 14h15 do horário italiano, através da plataforma Zoom. O cardeal Pierbattista Pizzaballa irá proferir uma palestra sobre o tema: “Cristãos na Terra Santa - Um outro Natal sem paz?”, para abordar a atual situação na terra onde Jesus nasceu e viveu.

Os cristãos da Terra Santa estão se preparando para mais um Natal em uma atmosfera de conflito e derramamento de sangue. A guerra em curso, que desde então se espalhou para o sul do Líbano, continua a causar ódio, divisão e tensão entre as diferentes comunidades da Terra Santa, levando a uma paralisação total do tão necessário setor de turismo, do qual depende a economia de muitas famílias cristãs.

Como participar da coletiva de imprensa

O Patriarcado Latino de Jerusalém continua apoiando os cristãos em todas as partes da Terra Santa. E a ACN (Aid to the Church in Need ou Ajuda à Igreja que Sofre) é quem promove a coletiva de imprensa com o cardeal Pizzaballa. A abertura será feita por Regina Lynch, presidente-executiva da ACN International, e a moderação ficará a cargo de Maria Lozano, diretora de imprensa e Relações Públicas da ACN International. Para se inscrever, basta se registrar gratuitamente neste link.