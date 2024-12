Pizzaballa entre os cristãos de Gaza: “o mundo está com vocês”

O cardeal Patriarca Latino de Jerusalém entra na Faixa de Gaza e preside a missa com a comunidade do padre Romanelli. “Estamos orgulhosos de vocês porque continuaram sendo o que são: cristãos com Jesus”. Na terça-feira, a entrada solene do cardeal em Belém para a celebração da missa de Natal em Santa Catarina.

Roberto Cetera – Vatican News

“O mundo inteiro está com vocês”, disse o Patriarca de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, na manhã deste domingo, (22/12) na paróquia da Sagrada Família em Gaza, à pequena comunidade cristã da Faixa, que está refugiada no complexo paroquial há mais de 14 meses. Nas primeiras horas do dia o Patriarca deixou Jerusalém para entrar em Gaza, escoltado por soldados israelenses, através da passagem de Eretz. Uma visita ansiosamente aguardada pelos fiéis que esperavam poder celebrar o Natal com seu bispo, em uma atmosfera, pelo menos por um dia, de serenidade e alegria. Esta é a segunda vez que Pizzaballa consegue entrar em Gaza e visitar a comunidade liderada pelo pároco Padre Gabriel Romanelli, depois da visita de 16 de maio passado. Para garantir a máxima segurança no trajeto, a notícia da visita só foi dada após a chegada à comunidade.

A chegada do cardeal Pizzaballa

O mundo está com os cristãos de Gaza

Em seguida, o cardeal Pizzaballa presidiu a missa, celebrada com vestes brancas em um prenúncio da alegria do Natal. Durante a missa, ele também concedeu o sacramento da Confirmação a alguns jovens. Em sua homilia, o Patriarca parabenizou a resiliência da comunidade cristã: “vocês são a luz da nossa Igreja e o Natal é precisamente a festa da Luz”, essa Luz é Jesus, esse “Jesus que, nunca se esqueçam, também está aqui com vocês”. “Estamos orgulhosos de vocês”, continuou o cardeal, ‘não por causa de algo especial, mas porque vocês continuaram sendo o que são: cristãos com Jesus’. E novamente, “assim como todas as pessoas do mundo, não apenas os cristãos, estão com vocês, assim também vocês podem dar algo ao mundo que os observa: levar a todos, com seu exemplo, a luz de Cristo”.

A entrada em Belém

Depois dessa visita a Gaza, depois de amanhã, véspera de Natal, o Patriarca fará sua entrada solene em Belém, onde será recebido por outra comunidade sofredora e onde celebrará a Missa de Natal na Igreja de Santa Catarina.