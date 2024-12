Peregrinos da Esperança: a Igreja no Brasil prepara a abertura do Ano Jubilar

De norte a sul do país, a Igreja no Brasil se prepara para celebrar a abertura do Ano Jubilar, com celebrações eucarísticas, peregrinações e eventos oficiais, reafirmando a importância deste momento e a unidade da Igreja.

Fagner Lima – Vatican News

A Igreja Católica em todo o mundo vive a alegria da abertura do Ano Santo de 2025. Na noite da última terça-feira, 24 de dezembro, às 19h, horário italiano, o Santo Padre presidiu o Rito de Abertura da Porta Santa da Basílica Papal de São Pedro, seguido da celebração da Santa Missa de Natal no interior da Basílica Vaticana.

Papa Francisco diante da Porta Santa da Basílica de São Pedro

Essa celebração marcou oficialmente o início do Jubileu da Esperança, inaugurando os grandes eventos oficiais programados. Agora, a expectativa se volta para as dioceses que se preparam para de modo particular celebrar a abertura solene do Ano Jubilar.

A Igreja no Brasil em celebração

“Estabeleço ainda que, no domingo 29 de dezembro de 2024, em todas as catedrais e concatedrais, os Bispos diocesanos celebrem a Santa Missa como abertura solene do Ano Jubilar, segundo o Ritual que será preparado para a ocasião.”

Conforme a bula de proclamação do Jubileu Ordinário, em 29 de dezembro, festa litúrgica da Sagrada Família, os bispos de todo o mundo celebrarão o início do Jubileu nas catedrais diocesanas, acompanhados pelo clero, religiosos e leigos. No Brasil celebrações eucarísticas, peregrinações e eventos oficiais estão programados em todo o país para esse dia, reafirmando a importância deste momento e a unidade da Igreja.

Uma programação especial no Sul e Sudeste

Na região sul do país, no domingo (29/12), pela manhã, a Arquidiocese de Florianópolis realizará uma concentração no Colégio Catarinense, às 8h, seguida de procissão e missa na Catedral Metropolitana de Florianópolis, dedicada a Nossa Senhora do Desterro e Santa Catarina de Alexandria. A celebração eucarística será presidida por Dom Wilson Tadeu Jönck, SCJ, e contará com a presença de todo o clero arquidiocesano, com transmissão ao vivo pelo canal da Arquidiocese no Youtube.

O Santuário Nacional de Aparecida, localizado no interior paulista, na região sudeste, dará início ao Jubileu da Esperança com uma missa especial, presidida por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, e concelebrada pelos sacerdotes das 19 paróquias da Arquidiocese. A celebração terá início na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, às 18h, onde serão realizados os ritos iniciais. Em seguida, uma procissão seguirá até a entrada da Basílica, onde se dará continuidade à celebração eucarística. Na liturgia deste dia, haverá renovação das promessas batismais e aspersão dos fiéis com água benta, e contará com cobertura da Rede Aparecida de Comunicação e do Portal A12.

Santuário Nacional de Aparecida no interior Paulista

O Norte e Nordeste do país em festa

No Nordeste do Brasil, a Arquidiocese de Natal realizará a abertura do Jubileu com quatro caminhadas simultâneas na região central da capital. A concentração para essas caminhadas ocorrerá às 8h da manhã nas seguintes igrejas da Arquidiocese: Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação (antiga Catedral), Igreja Matriz do Bom Jesus das Dores, Santuário de Nossa Senhora das Graças e Santa Teresinha e Igreja Matriz São Pedro Apóstolo.

Às 8h30, nas quatro igrejas, ocorrerá o rito de abertura do Jubileu, seguindo o roteiro preparado pela Comissão Jubilar da Santa Sé. Em seguida, os fiéis caminharão até a Catedral Metropolitana para a celebração eucarística, presidida por Dom João Cardoso, com a participação de representantes das 120 paróquias da Arquidiocese. Para a Igreja particular de Natal, a data é motivo de grande celebração, marcando também os 115 anos de criação da Arquidiocese (29 de dezembro de 1909) e os 15 anos da Paróquia da Catedral.

As caminhadas e a missa serão transmitidas, ao vivo, pelo canal da Arquidiocese de Natal no Youtube, a celebração eucarística solene conta ainda com a transmissão pela Rádio Rural de Natal (91.9 FM).

A Arquidiocese de Manaus, coração do Norte do país, preparou uma programação festiva que terá início às 9 horas na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, onde ocorrerão os ritos iniciais da celebração eucarística. Em seguida, os fiéis seguirão em peregrinação rumo à Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, no Centro Histórico de Manaus. Na Catedral, se dará sequência à Missa Solene de início do Jubileu, presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M., com a participação do clero local, composto por cerca de 173 presbíteros e 51 diáconos permanentes.

Região Centro-Oeste do Brasil

Na Arquidiocese Goiânia a concentração ocorrerá na Paróquia São José, no Setor Sul, da capital do estado de Goiás, com o início da celebração eucarística solene presidida por Dom João Justino de Medeiros Silva, seguida de uma peregrinação até a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, onde a missa terá continuidade com a participação de todo o clero e dos fiéis da Arquidiocese.

No Distrito Federal, a Arquidiocese de Brasília prepara uma grande celebração eucarística, que terá início às 14h30, com concentração no Teatro Nacional, na Asa Norte do Plano Piloto, onde serão celebrados os ritos iniciais da missa.

Em seguida, uma peregrinação em direção à Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida fará parte desta programação especial. Após a peregrinação, a sequência da missa será realizada de modo campal no estacionamento da Catedral, presidida pelo Cardeal Paulo Cezar e concelebrada por todo o clero arquidiocesano, com participação de autoridades, membros da Arquidiocese e de fiéis.