Pastoral do Turismo no Brasil comemora 10 anos com encontro nacional em Niterói

A celebração da Pastur Brasil foi realizada em novembro com o 9º Encontro Nacional na Arquidiocese de Niterói, a assinatura do estatuto e mudança na coordenação nacional: após 10 anos à frente da Pastoral, o Padre Manoel Filho passou o comando para Janes Cleia da Arquidiocese de Belém. O ex-coordenador agradeceu a confiança no trabalho com a pastoral que está "em processo de autocompreensão da identidade e missão".

Vatican News

O 9º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo - a Pastur Brasil - foi realizado no início de novembro na Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, com o tema “De turistas a peregrinos da esperança". Mais de 100 agentes vindos de todas as regiões do Brasil tiveram a oportunidade de assistir a palestras, participar de oficinas, fazer visitas técnicas e partilhar experiências.

A celebração eucarística de abertura foi presidida pelo arcebispo local, dom José Francisco Resende Dias, que deu as boas-vindas as participantes, expressando alegria em acolher o evento na arquidiocese fluminense. Já as palestras foram proferidas pelo arcebispo emérito de São Salvador da Bahia, dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, que falou sobre o tema central do encontro; pelo professor da USP, Alexandre Panosso Neto, que tratou sobre Hospitalidade na Sagrada Escritura, e pelo bispo de Paranavaí e referencial para a Pastur Brasil, dom Mário Spack, que trouxe o tema Evangelização 360 graus no contexto da Pastur. As palestras de responsabilidade da Pastur, Dignidade do Turismo com o Pe. Manoel Filho e Governança e Articulação com o Pe. Daniel Aguirre completaram a programação de formação.

Dom Murilo comentou que “quem participa da Pastoral do Turismo é um peregrino da esperança. Ele é movido pelo desejo de levar todos – e particularmente os turistas – ao Evangelho de Jesus Cristo, morto e ressuscitado, como anúncio da esperança, dessa esperança que realiza promessas, introduz na glória e não desilude, porque está fundada no amor” (Bula, 2). Ele sabe que “a vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a esperança, insubstituível companheiro que permite vislumbrar a meta: o encontro com o Senhor Jesus” (Bula, 5).

Mudança na Coordenação Nacional da Pastur

O 9º Encontro Nacional também oportunizou a mudança de coordenação nacional. Depois de 10 anos à frente da Pastur, o Padre Manoel Filho transmitiu a coordenação para Janes Cleia, da Arquidiocese de Belém. Ainda fazem parte da nova coordenação: agentes de Sergipe, Brasília, Cabo Frio e Maringá. O Padre Manoel agradeceu a confiança e parceria de muitos para esse tempo à frente de uma pastoral em processo de autocompreensão da identidade e missão; e à Janes Cleia por ter abraçado essa nova missão.

Estatuto da Pastoral do Turismo

Para o início de uma nova etapa, um estatuto interno foi assinado durante o encontro. Segundo dom Mario Spack, bispo de Paranavaí e referencial da Pastur, “depois de um tempo de amadurecimento sobre identidade e missão, num caminho sinodal de construção, o Estatuto da Pastur é sinal de que a pastoral está preparada para avançar, com implantação de núcleos por todo o Brasil, em vista de uma presença mais efetiva da Igreja junto ao vasto universo do turismo.” O próximo encontro nacional ficou marcado para 2025 em Brasília.

Colaboração: Pastur Brasil