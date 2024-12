Paróquia do Amazonas promove um encontro de aprofundamento sobre Vida e Família

A paróquia de São Sebastião é uma presença marcante em Apuí, ao promover a evangelização. O município fica localizado na região sul do estado do Amazonas.

A paróquia de São Sebastião no município de Apuí (AM), pertencente à diocese de Humaitá (guiada por dom Antônio Fontinele de Melo) - na pessoa do pároco, padre Elismael Ferreira, do vigário paroquial, padre Jovezon Vinhorque, da Pastoral Familiar e da colaboradora paroquial Carla Kramer - promoveu o primeiro Encontro de Aprofundamento sobre Vida e Família, no dia 7 de dezembro, um evento de formação sobre família e a sexualidade humana, com ênfase na afetividade, significado, moral, bioética e aspectos antropológicos.

A paróquia de São Sebastião é uma presença marcante em Apuí, ao promover a evangelização. O município fica localizado na região sul do estado do Amazonas, inserido em uma região de floresta amazônica e próximo ao rio Juma às margens da rodovia Transamazônica (BR-230), a cerca de 453 km em linha reta da capital, Manaus.

O encontro reuniu cerca de 100 participantes da paróquia e, contou com a assessoria do professor, biólogo e especialista em bioética Êndel Alves, promovendo reflexões relevantes para a valorização da família, que é fonte de vida, e também a primeira e principal responsável pela transmissão do mistério do Deus Salvador aos filhos.

Proporcionar um encontro que aprofunde os temas de vida e família é essencial para resgatar o sentido profundo da existência humana e das relações interpessoais, especialmente no mundo atual marcado por uma crise de valores.

A família é o espaço privilegiado onde a vida é gerada, acolhida e educada, e a sexualidade humana, compreendida como dom de Deus, desempenha um papel central na construção dessas relações. São João Paulo II, em sua Teologia do Corpo, ensina que o corpo humano tem uma linguagem própria, destinada a expressar o amor verdadeiro e a entrega total entre as pessoas, sendo reflexo do amor trinitário.

Este evento, ao explorar essas dimensões, inspirou os participantes a redescobrir e integrar valores antropológicos, éticos e espirituais, capacitando os participantes a enfrentarem os desafios contemporâneos que ameaçam a dignidade da pessoa humana e da vida familiar, como aborto, os uso dos contraceptivos e a banalização da sexualidade, ambos distorcem o verdadeiro significado do amor humano.

Tudo isso alicerçado aos ensinamentos da Igreja, como exposto na Humanae Vitae (S. Paulo VI, 1968), na Evangelium Vitae (S. João Paulo II, 1995) e Amoris laetitia (Francisco, 2016). Ademais, através da bioética personalista, que possui ferramentas para compreender a sexualidade e a procriação como dons que respeitam a integralidade da pessoa, indo além das visões reducionistas.

A paróquia realizou também uma conferência de capacitação específica de bioética sobre os desafios da família na atualidade, com a presença de membros de instituições públicas, gestores, professores, agentes do conselho tutelar, membros da secretaria da saúde, polícia civil entre outros.

Essa iniciativa de grande relevância social permitiu contribuir para sensibilizar os participantes intersetoriais para que os desafios contemporâneos vividos pelas famílias sejam prioridades compartilhadas e efetivamente atendidas.

A bioética oferece um marco reflexivo que une direitos humanos, valores éticos e responsabilidade social, oferecendo ferramentas para o reconhecimento dos problemas que afetam o núcleo familiar e, melhorando a comunicação para estratégias de promoção da família entre as instituições para atuar proativamente no fortalecimento das famílias.

Esses profissionais estão na linha de frente do atendimento às demandas sociais mais complexas e precisam estar preparados para lidar com situações que exigem sensibilidade, conhecimento técnico e uma abordagem ética e integrada.