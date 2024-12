Dom Vital: Os padres da Igreja e a esperança

A esperança foi um dos temas fundamentais dos santos padres, os primeiros autores cristãos. Eles a percebiam como doutrina bíblica, sobretudo presente no Apóstolo Paulo (Rm 12,12).

Dom Vital Corbellini, Bispo de Marabá – PA.

A igreja iniciará o um ano jubilar ao final de dezembro de 2024 que terá como tema: Peregrinos de esperança e o seu lema: A esperança não engana (Rm 5,6). O Papa Francisco elaborou uma Bula que é um documento selado, tendo valor como lei onde o Sumo Pontífice concede indulgencia que é o perdão dos pecados, e graças seguindo as normas da Igreja que é a participação da vida da comunidade pela missa, confissão dos pecados, eucaristia, rezar pelo Papa e realizar obras de caridade[1]. A palavra esperança vem do latim; Speransa cujo significado é esperar, sentimento de expectativa confiante na realização presente[2]. A esperança é a mensagem central do ano jubilar. Ainda que as pessoas carreguem dúvidas, no entanto acreditam na esperança, no hoje da existência e no amanhã, na vida verdadeira, a eterna. O Papa Francisco solicita a toda a Igreja para que o ano jubilar seja ocasião para reanimar a esperança, deixarmo-nos guiar pela esperança em Jesus Cristo, porque a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado (Rm 5,1-2, 5). Vejamos a seguir a esperança nos santos padres, os primeiros escritores cristãos.

A esperança nos padres da Igreja

A esperança foi um dos temas fundamentais dos santos padres, os primeiros autores cristãos. Eles a percebiam como doutrina bíblica, sobretudo presente no Apóstolo Paulo (Rm 12,12). Os padres da Igreja desenvolveram o tema da esperança segundo exigências pastorais e espirituais devido aos confrontos do cristianismo com a cultura antiga. Eles tinham presentes os Salmos e as Cartas Paulinas sobretudo a Carta aos Romanos (Rm 5-8). Havia a explicitação de que era preciso aprofundar a esperança cristã da vida além da morte, a ressurreição da carne, ponto afirmado pelos Padres como Tertuliano e Orígenes diante do confronto as vezes negado pelo paganismo, em relação à vida além da morte[3].

A consolação provinda da esperança

Santo Agostinho, bispo dos séculos IV e V em Hipona, Norte da África afirmou que o fiel, a pessoa que segue Jesus Cristo e a sua Igreja passa por muitos sofrimentos, perseguições até por viver o amor de Cristo. Existem muitas discórdias entre as pessoas, povos. No entanto a alegria é própria da pessoa cristã. A esperança é graça do Senhor na qual vive a consolação pelo dom de Deus. O amor é possível entre as pessoas na convivência, nos lares, na comunidade e no mundo. Deus caminha com as pessoas que lutam pelo bem, pela graça da esperança, para que a unidade em Cristo Jesus se realize[4].

A esperança humana em Jesus Cristo

Santo Agostinho ainda teve presentes que as tribulações vão se difundindo pelas pessoas mas Jesus vem caminhando sobre as ondas, garantindo a sua presença para as pessoas que acreditam nele num mundo melhor. Se as pessoas se espantam porque as perseguições ocorrem contra os cristãos, Jesus Cristo é a esperança pois ele caminha sobre as ondas, afastando as ambições e a soberba terrenas. Os discípulos ficaram com medo ao ver Jesus caminhando sobre as ondas do mar, mas Jesus lhes garantiu a sua presença, a esperança de uma vida melhor (cf. Mt 14,27). Jesus disse aos seus discípulos que não era para temer ninguém pois era Ele, de modo que os discípulos não teriam medo, mas a esperança de que era Ele, o Salvador da humanidade (cf. Jo 6,20)[5]

A esperança nos bens eternos

Santo Agostinho também afirmou que a família que confia em Deus, possui a esperança nos bens eternos e não naqueles que passam, pois são caducos. É claro que a família enquanto peregrina neste mundo, usa dos bens terrenos, sabendo que estes passam e é preciso que a comunidade, a Igreja não se tornem escravas dos mesmos[6], de modo que ela utiliza-se deles, como instrumento da graça e nunca como fim.

As coisas deste mundo e as do mundo futuro

São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, séculos IV e V, disse que a graça de Deus não tem fim, porque ela sempre alude para o melhor em relação aos seres humanos. No futuro, as coisas de Deus são dadas pelo amor dele para cada pessoa humana, porque serão concedidas em plenitude. Por isso o Apóstolo Paulo disse que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus ( cf. Rm 5,2) para que assim as pessoas não se apegam demais nas coisas deste mundo, esquecendo-se daquelas do futuro dadas em sua plenitude. A esperança das realidades futuras deve superar aquelas que passam, porque a glória de Deus é o seu resultado, não por obra humana, mas pela graça de Deus que age na pessoa humana[7].

E a esperança não decepciona

São João Crisóstomo disse que a esperança é reforçada pelas tribulações que as pessoas passam neste mundo devido à vida futura. São Paulo foi bem objetivo na afirmação que a esperança não decepciona (Rm 5,5), porque ela aponta para o futuro em vista das realidades eternas. O bispo disse que as pessoas que não vivem bem caem no desespero em vista do futuro, temendo o juízo, enquanto as pessoas que levam uma vida honesta, com muito amor ao próximo e a Deus não tem medo porque estão em comunhão com o Senhor e com as pessoas. Elas possuem uma grande esperança que não decepciona das verdades futuras. As pessoas passarão pela morte, mas carrega-se a esperança da ressurreição e nada haverá que faça confundir as pessoas que acreditem no Senhor, porque elas não abraçaram uma esperança transitória, mas sim a eterna. A esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações (cf. Rm 5,5), de modo que o apóstolo afirmou que não foi dado, mas ele foi derramado, indicando a iniciativa de sua divina liberalidade[8].

O dom divino

São João Crisóstomo disse também que a esperança vem por graça do Espírito Santo. Ele fez de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, irmãos em Cristo, por graça do Espírito Santo. A caridade com o próximo aponta para a esperança de modo que somos chamados a fazer obras de caridade. O bispo convidou os fiéis para não perder a esperança porque nós temos a caridade perante o juiz, o Senhor Deus, de modo que a esperança não decepciona (Rm 5,5), não atribuindo às nossas obras, mas ao amor de Deus pelas obras de caridade, de amor[9].

Nós somos chamados a viver bem o ano jubilar pela graça da indulgência, pela esperança que vem de Deus Uno e Trino em vista da nossa salvação e da salvação do mundo inteiro. Sejamos na família, na comunidade e na sociedade pessoas de esperança. Os Padres da Igreja ressaltaram a graça da esperança em ligação ao Espírito Santo, a Jesus Cristo e ao Pai, Deus Uno e Trino.

