Padre Edvino Sicuro: A luz do Natal é você, quando sua vida ilumina

“A fraternidade em vez de egoísmo, a simplicidade em vez de orgulho, a paz em vez de violência, o acolhimento em vez da exclusão, amor que vence o ódio, o poder que sabe servir, a ternura de um Deus apaixonado, que deseja refazer em nós a sua imagem e semelhança, para renovar a face da terra”.

Padre Edvino Sicuro

Celebraremos novamente o Natal e, mais uma vez, sentimos que a mensagem dos anjos, na Noite, aos pastores não foi compreendia ainda pela humanidade. A paz ainda não reina entre os homens de boa vontade, pois a cada dia uma nova guerra eclode em nosso planeta. Todavia, nós cristãos somos “gente da esperança” e acreditamos que um dia a paz reinará.

Para isso continuaremos a rezar e começar a espalhar o amor onde estivermos porque o Natal nos convida a celebrar: “A fraternidade em vez de egoísmo, a simplicidade em vez de orgulho, a paz em vez de violência, o acolhimento em vez da exclusão, amor que vence o ódio, o poder que sabe servir, a ternura de um Deus apaixonado, que deseja refazer em nós a sua imagem e semelhança, para renovar a face da terra”.

Talvez estejamos cansados das ideologias e teorias que não constroem o mundo novo como propagam. Chegou o momento de passarmos à prática, como nos diz a Carta de Tiago: “Sejam praticantes da Palavra, não apenas ouvintes” (Tg 1, 22).

Viver no dia-a-dia o Evangelho do Amor, semear a paz e ver Jesus sobretudo nos mais necessitados, partilhando com eles o que somos e temos. E como bem disse a mensagem distribuída no Colégio Sagrada Família: o Natal será você quando decide nascer de novo, deixando Deus penetrar sua vida; Os enfeites de Natal são você quando embeleza o mundo com seus gestos de amor! A luz do Natal é você, quando sua vida ilumina e dissipa as trevas da violência, maldade e agressividade humanas! Os anjos do Natal são você, quando se propõe a cantar a grandeza e a beleza de Deus! A estrela de Natal é você, quando a bondade estiver escrita em seu coração! A noite de Natal é você, quando humilde e consciente recebe o Salvador, no silêncio! O presépio de Natal é você, quando perdoa, acolhe e devolve a paz, quando sacia a fome dos empobrecidos. Quando estende a mão para acolher e proteger!”

Repasso essa mensagem porque ela marcou muito minha vida e tenho procurado viver seguindo essas sugestões. Espero que seja útil também para todos.

Que Deus nos abençoe e façamos de cada dia do Ano Novo um eterno Natal.